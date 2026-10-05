Por: Portal Bogotá

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En el marco de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se están impulsando acciones enfocadas en el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos en diferentes localidades, entre ellas Usme. Según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, son 30 los medios comunitarios y alternativos de Usme que participarán en la ruta de fortalecimiento, programa que busca mejorar sus capacidades tanto para la producción de contenidos como en su función de informar a la comunidad y fortalecer los procesos de participación ciudadana en el territorio.

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La iniciativa corresponde al proyecto ‘Usme Participa – Construyendo Democracia Local’, incluido dentro del Plan de Desarrollo Local 'Usme camina segura 2025-2028'. Esta propuesta se estructura a través del proceso de presupuestos participativos, lo que significa que la comunidad puede incidir en la asignación de recursos y en las prioridades de acción. El objetivo principal es robustecer las capacidades técnicas, organizativas y comunicativas de los medios comunitarios y alternativos de la zona.

El alcance del proyecto durante el cuatrienio es fortalecer un total de 120 medios, estableciendo como meta la intervención de 30 medios en 2025 en categorías como medios impresos, TIC (tecnologías de la información y la comunicación), medios sonoros y audiovisuales. Para alcanzar esta selección, se efectuaron cuatro convocatorias en distintas fechas entre junio y septiembre de 2026. Solo los medios que cumplieron los requisitos establecidos en el anexo técnico continuaron en el proceso, y de haber un número superior de inscritos, se recurrió a una metodología de evaluación creada por el comité técnico.

Entre los medios que serán apoyados dentro del marco del Contrato 775 de 2025 se mencionan NotiKpital, La Mía Usme, Emisora Planeta Tierra, Radio CECEP, Caminantes Visuales, NEW PLANETV, Comunidad en Línea y otros, completando así los 30 seleccionados. Además, se conformó una lista de espera con Cundinamarca Turística, Revista Surgente y Letras Informales. Nueve iniciativas no fueron habilitadas por no cumplir con los requerimientos mínimos de la convocatoria.

Esta labor representa, según la administración local, un paso crucial para fortalecer la circulación de información e impulsar la participación ciudadana, mediante la consolidación de vínculos sólidos entre medios y comunidades de Usme.

¿Cuáles son los medios comunitarios de Usme que recibirán fortalecimiento en 2025?

De acuerdo con la convocatoria oficial, 30 medios comunitarios de la localidad de Usme serán beneficiados durante 2025, siendo seleccionados a partir de su cumplimiento de los requisitos técnicos y organizativos. Entre ellos se encuentran NotiKpital, Emisora Planeta Tierra, Caminantes Visuales, La Quinta (La 5), El Canal de Ibarra, RadioUsme y otros que conforman una amplia diversidad de formatos escritos, TIC, sonoros y audiovisuales.

¿En qué consiste el proyecto ‘Usme Participa – Construyendo Democracia Local’ según la Alcaldía de Bogotá?

‘Usme Participa – Construyendo Democracia Local’ es una iniciativa incluida en el Plan de Desarrollo Local de Usme, cuyo propósito es fortalecer técnica y organizativamente a los medios comunitarios y alternativos. A través de presupuestos participativos, el proyecto prioriza la formación y el acompañamiento de 120 medios durante el periodo 2025-2028, promoviendo la producción de contenidos y la integración con la ciudadanía.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.*

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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