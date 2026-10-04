Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Chapinero, una de las localidades emblemáticas de Bogotá, se revive la memoria a través de las voces de quienes han forjado su historia. Zita María Estrada, habitante de la zona durante 64 años, rememora aquellos días en que Chapinero era un territorio rural, habitado por vacas y potreros. Su testimonio, compartido en el Centro Día Casa de la Sabiduría de Chapinero, se integra a un conjunto de 23 relatos de personas mayores, recopilados durante las jornadas “Tardes libres: Recuerdo y memoria, archivo vivo y relatos visuales de Chapinero”. Estas actividades, organizadas junto con el Semillero de la Escuela de Arte y Comunicación Digital de la Fundación Universitaria UNITEC, buscan preservar y difundir la herencia de la localidad.

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Según la información recogida en estas jornadas, que comenzaron el 25 de septiembre de 2025, los recuerdos y saberes de la comunidad mayor encontraron una nueva vida a través de lenguajes artísticos impulsados por estudiantes de la Escuela de Artes de Producción Audiovisual. Este intercambio intergeneracional convierte las experiencias y relatos de los mayores en un legado tangible, considerado como parte del patrimonio vivo de Chapinero. De acuerdo con Fredy Ariza, coordinador de la Casa de la Sabiduría, estos ejercicios permiten transformar el aprendizaje en experiencias fuera del aula, dando como resultado fotografías, narrativas y nuevas maneras de contar lo que significa habitar el territorio. Ariza afirma que “cada historia compartida se convierte así en una pieza de esa memoria colectiva que merece ser conocida y preservada por las nuevas generaciones”.

La dinámica comenzó con una investigación sobre el funcionamiento del Centro Día. Gradualmente, este proceso se transformó en un espacio de confianza, donde se compartieron historias, dibujos, recuerdos y objetos significativos. Nicol Arciniega, estudiante de Fotografía y Comunicación Visual, resalta cómo el arte sirvió de puente para que las personas mayores pudieran abrirse y comunicar sus vivencias. La relación de confianza se fue fortaleciendo en cada encuentro, realizado los viernes, donde ambas generaciones aprendieron y enseñaron algo nuevo.

Para Elena Arévalo, una de las participantes, la compañía y energía de los estudiantes aportó alegría y motivación semanal. Sergio Parra, director académico de la Escuela de Artes, ve en esta experiencia una valiosa oportunidad para el aprendizaje profesional y humano de los jóvenes, ya que pueden aplicar sus conocimientos en situaciones reales y comprender el valor del diálogo intergeneracional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyen las jornadas de memoria en Chapinero a preservar su historia?

Las jornadas de memoria en Chapinero, desarrolladas junto a estudiantes universitarios y personas mayores, contribuyen a preservar la historia de la localidad al transformar recuerdos en relatos, fotografías y arte. Este proceso permite que las nuevas generaciones comprendan el pasado y den valor al patrimonio cultural de la comunidad, según testimonios citados por los organizadores de estas actividades.

¿Qué significa patrimonio vivo y cómo se aplica en el contexto de Chapinero?

El término patrimonio vivo hace referencia a los saberes, recuerdos y narrativas que aún se mantienen activos en una comunidad y que se transmiten de generación en generación. En Chapinero, esto se manifiesta a través de las historias de las personas mayores, que al convertirse en relatos artísticos y visuales, adquieren relevancia para la identidad y memoria colectiva del territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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