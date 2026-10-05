Por: Portal Bogotá

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El FEST Sumapaz 2026, impulsado por la Alcaldía Local de Sumapaz, marcó un hito significativo al promover el bienestar integral de niños, niñas y jóvenes en la localidad rural de Bogotá bajo el lema “Cuidarnos también es celebrar”. Este esfuerzo, realizado en conjunto con la Administración Distrital, que encabeza Carlos Fernando Galán como alcalde mayor de Bogotá y Diego García Bejarano como alcalde local, estructuró cuatro jornadas en septiembre para acercar servicios institucionales a las comunidades educativas.

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De acuerdo con la información oficial, la primera jornada se llevó a cabo el 18 de septiembre en el colegio Campestre Jaime Garzón, sede Auras. Posteriormente, otras tres jornadas se desarrollaron entre el 28 y el 30 de septiembre en el colegio El Tunal Alto, el colegio de La Unión y, para cerrar, en el colegio Juan de la Cruz Varela, sede Erasmo Valencia. Estas actividades facilitaron el acceso de estudiantes rurales a acciones de promoción y prevención, fortaleciendo espacios de salud, educación, cultura, deporte y convivencia.

La programación de FEST Sumapaz 2026 integró temas como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), promoción de la salud sexual y reproductiva, salud oral y física, nutrición, y una completa jornada de vacunación. Según la Alcaldía Local de Sumapaz, los participantes recibieron asesoría, atención y acompañamiento para resolver inquietudes sobre su bienestar y tomar decisiones informadas sobre su autocuidado y el respeto en los entornos escolares. Los talleres y actividades lúdicas buscaron que los estudiantes dialogaran sobre tolerancia y responsabilidad, reforzando la importancia del colegio como un escenario vital de formación y prevención.

Más allá de aspectos de salud, estas jornadas permitieron el encuentro entre diferentes actores institucionales, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, así como gestores de la Alcaldía Local. Se organizaron actividades culturales, recreativas y deportivas con espacios de música, baile y entretenimientos diseñados para fortalecer la integración y pertenencia de la comunidad educativa, permitiendo a los jóvenes compartir, expresarse y desarrollar sus capacidades.

El FEST Sumapaz 2026 se posiciona como una apuesta integral que entiende el bienestar de la niñez y juventud sumapaceña desde la escucha directa y la creación de ambientes protectores, consolidando el colegio como el epicentro de la prevención y el desarrollo social en el territorio.

¿Qué es el FEST Sumapaz 2026 y cuáles son sus principales objetivos?

El FEST Sumapaz 2026 es una estrategia liderada por la Alcaldía Local de Sumapaz para llevar jornadas integrales de bienestar, salud, prevención, cultura, deporte y convivencia a instituciones educativas rurales de la localidad, con el objetivo de fortalecer entornos protectores y brindar herramientas para el desarrollo y la toma de decisiones responsables en niños, niñas y jóvenes, según la información oficial.

¿Cómo contribuyen las jornadas del FEST Sumapaz 2026 a la prevención en los entornos escolares?

Las jornadas del FEST Sumapaz 2026 integran actividades de promoción de la salud, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y talleres de convivencia, orientadas a fortalecer el autocuidado, la tolerancia y la responsabilidad en los estudiantes, promoviendo el colegio como un espacio clave de prevención y bienestar, como lo indica la Alcaldía Local de Sumapaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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