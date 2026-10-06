Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aclaró recientemente que la llegada del fenómeno de El Niño 2026 no elimina la segunda temporada de lluvias en Bogotá. Pese a los episodios recientes de fuertes precipitaciones y granizadas, el IDIGER enfatizó que, aunque este fenómeno reduce el promedio de lluvias en la ciudad, no significa la ausencia total de precipitaciones en los próximos meses. De hecho, según el IDIGER, octubre podría presentar episodios de lloviznas y temporales aun en presencia del fenómeno de El Niño, cuya influencia climática persiste en la capital.

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De acuerdo con el IDIGER, uno de los errores más comunes es pensar que el fenómeno de El Niño solo trae temperaturas extremadamente altas. Si bien tiende a aumentar el calor diurno, el Instituto advierte que también pueden registrarse madrugadas frías, lo que incrementa el riesgo de heladas, posibles casos de hipotermia y enfermedades respiratorias. Otra creencia errónea es que este fenómeno cancela por completo las temporadas de lluvias. La realidad, de acuerdo con el IDIGER, es que El Niño solamente suele disminuir la cantidad e intensidad de las precipitaciones, manteniéndose los periodos de lluvia estacionales aunque menos pronunciados.

Las afectaciones no se limitan a los riesgos de incendios forestales, que sí aumentan durante El Niño, pero deben sumarse otros escenarios como vendavales, caída de árboles y deterioro en la calidad del aire. El IDIGER mantiene una vigilancia constante sobre 16 escenarios de riesgo en el Distrito Capital para atender estos múltiples peligros asociados al clima.

Ante la eventualidad de fuertes lluvias o granizadas, el IDIGER recomienda medidas concretas: si usted está conduciendo, disminuir la velocidad y conservar distancia de seguridad; mantener la calma y evitar frenados bruscos; buscar refugio o permanecer en casa durante tormentas intensas; no transitar por zonas inundadas ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos; y reportar cualquier situación de riesgo a través de la Línea de Emergencias 123. Además, después de la tormenta, es necesario retirar el granizo acumulado en techos y drenajes, limpiar canales y sistemas de aguas lluvias, y verificar el estado de cubiertas y desagües, especialmente en edificaciones con sótanos.

El fenómeno de El Niño 2026 es, según explicó el IDIGER, un evento de variabilidad climática natural en el que se produce un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. En Bogotá y otras regiones andinas y caribeñas del país, el principal efecto observado es la reducción de las lluvias y el incremento de las temperaturas promedio, aunque la variabilidad sigue presente y pueden presentarse cambios bruscos en el clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El fenómeno de El Niño 2026 implica que no habrá lluvias en Bogotá?

No. Según el IDIGER, el fenómeno de El Niño 2026 reduce la cantidad y la intensidad de las lluvias, pero no elimina la ocurrencia de precipitaciones. Bogotá puede experimentar eventos de llovizna, temporales e incluso granizadas durante los meses en los que El Niño esté presente.

¿Qué recomendaciones hace el IDIGER para enfrentar lluvias o granizadas durante El Niño?

El IDIGER recomienda conducir con precaución, evitar zonas inundadas, limpiar canales y desagües después de lluvias intensas, y reportar emergencias a la Línea 123. También enfatiza la importancia de revisar el estado de cubiertas y sistemas de drenaje para reducir riesgos de inundaciones en viviendas y edificaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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