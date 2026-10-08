Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El próximo 14 de octubre de 2026 la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presentará su informe sobre los avances, resultados y retos alcanzados entre enero y agosto de 2026, enfocados en fortalecer el acceso, la participación y el ejercicio de los derechos culturales en Bogotá. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, este proceso de rendición de cuentas busca mostrar cómo la gobernanza se traduce en oportunidades reales para los agentes culturales y las comunidades, mediante acciones concretas en los territorios de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

En ese contexto, la Subsecretaría organizó su trabajo a través de cuatro direcciones. La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) impulsó la sostenibilidad económica del sector cultural y creativo. Según la Secretaría, DEEP realizó 280 encuentros en 11 distritos creativos, contribuyó a la actualización normativa, y apoyó 1.800 agentes en competencias emprendedoras y empresariales. Además, ‘Bogotá 24/7’ promovió 20 proyectos culturales, e iniciativas como Chapinero en Red recibieron inversiones específicas para fortalecer el ecosistema local.

La Dirección de Fomento amplió oportunidades para artistas y grupos culturales, otorgando 139 estímulos y gestionando 19 convocatorias en el semestre, con énfasis en la llegada de estos recursos a nueve localidades. También se fortalecieron 245 agentes mediante programas de apoyo y se avanzó en la segunda versión del Tanque de Oportunidades.

En el campo internacional, la Dirección de Internacionalización consolidó la presencia de Bogotá fuera del país. Artistas de la ciudad participaron en agendas en Buenos Aires, São Paulo y SunFest London, Ontario, y la capital fue designada Capital Iberoamericana de las Culturas 2027. Asimismo, la ciudad protagonizó ferias y encuentros internacionales, ampliando la circulación cultural y generando alianzas estratégicas.

La Dirección de Asuntos Locales y Participación (DALP) favoreció el diálogo con comunidades, con 16 charlas barriales y 60 sesiones de consejos locales, llegando a más de 860 personas y 1.800 participaciones en diferentes localidades. Además, se ejecutaron recursos para proyectos étnicos y sociales, promoviendo la diversidad cultural y la construcción de paz.

En cifras, al corte del 31 de agosto de 2026 la ejecución de recursos varía por cada dirección, alcanzando desde el 17,9 % hasta el 79 % del presupuesto asignado. Para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la rendición de cuentas no solo expone cifras: es un espacio para escuchar a la ciudadanía, identificar retos y fortalecer la gestión que impacta la vida cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de la Subsecretaría de Gobernanza en Bogotá durante 2026?

Entre enero y agosto de 2026, la Subsecretaría de Gobernanza fortaleció la economía cultural, amplió las oportunidades para los agentes del sector, promovió la internacionalización de Bogotá y consolidó espacios de participación comunitaria. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, estos logros incluyen la ejecución de programas de estímulos, la consolidación de alianzas internacionales y la activa gestión territorial, todo orientado a dinamizar los derechos culturales y la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional.

¿Cómo se ejecutaron los recursos para la cultura en Bogotá durante 2026?

Según los datos oficiales, la ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2026 muestra que la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) ejecutó el 73,3 % de su presupuesto, la Dirección de Fomento el 45,7 %, la Dirección de Internacionalización el 17,9 % y la Dirección de Asuntos Locales y Participación (DALP) el 79 %. Estos recursos se destinaron a fortalecer programas, otorgar estímulos, impulsar proyectos internacionales y propiciar espacios de participación cultural en las diferentes localidades de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z