Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Viviane Morales Hoyos retornará al Gobierno presidido por Abelardo de la Espriella como consejera comisionada de Paz, tras un anuncio oficial emitido por la Presidencia el 22 de octubre de 2026. La funcionaria, además de ocupar ese cargo, también llevará la dirección general de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, asumiento así una doble responsabilidad clave en la agenda nacional. Su designación implica una tarea central: examinar a fondo la ejecución de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, evaluar el uso de los recursos públicos involucrados y detectar posibles deficiencias en las instituciones encargadas de asegurar acceso a la justicia, reparación a las víctimas y garantías de seguridad. Así lo señala el comunicado oficial divulgado por la Presidencia.

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El regreso de Morales se produce en medio de los ajustes estructurales planteados por la administración De la Espriella respecto a la política de paz trazada por el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. La directriz presidencial es clara: la nueva comisionada revisará las políticas actuales con el objetivo de precisar qué reformas resultan pertinentes según la mirada de la actual administración. Esto incluye también una evaluación minuciosa de las estructuras institucionales diseñadas para la aplicación del acuerdo, determinando cuáles se han desviado de sus propósitos iniciales en criterio del Ejecutivo.

La Presidencia enmarca este proceso como una revisión y desmontaje de lo que denomina “falsa paz”, en alusión crítica a la estrategia implementada por la administración anterior. El alcance de los cambios y sus implicaciones dependerán, según la misma comunicación oficial, de decisiones adoptadas en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.

La nueva etapa de Morales en el Ejecutivo ocurre después de su reciente e inesperada salida del Ministerio de Educación Nacional, cartera en la que permaneció menos de un mes. Según la información confirmada, Morales renunció el 31 de agosto de 2026 debido a una situación familiar urgente, y su reemplazo recayó en Ilva Myriam Hoyos.

El nombramiento de Morales también coincide con una serie de anuncios gubernamentales relativos a la terminación de varios procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que, hasta entonces, seguían activos. Estas decisiones se inscriben en la estrategia global del Gobierno de modificar la política heredada. Ahora, Morales liderará la evaluación profunda de los compromisos y estructuras, paso previo para definir los ajustes propuestos y la dirección de la nueva política pública en materia de paz.

¿Cuál es el objetivo de la nueva comisionada de Paz en el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El objetivo principal de Viviane Morales será revisar la implementación de los acuerdos de paz, evaluando el cumplimiento de los compromisos, el uso de recursos y el funcionamiento de las instituciones. Su labor busca identificar fallas y proponer reformas que permitan, en criterio del Gobierno, avanzar en una nueva etapa de la política de paz.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación Nacional?

De acuerdo con la información confirmada en el comunicado oficial, Morales renunció al Ministerio de Educación Nacional el 31 de agosto de 2026 debido a una situación familiar inesperada que exigía de su presencia. Su salida se produjo pocas semanas después de asumir dicho cargo, y posteriormente fue remplazada por Ilva Myriam Hoyos.

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Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.