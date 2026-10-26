Por: El Espectador

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Un presunto plan para atentar contra la vida de Hernán Penagos, actual registrador nacional, ha despertado una fuerte alerta entre las autoridades colombianas. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la advertencia habría sido originada en un establecimiento penitenciario, donde una persona privada de la libertad manifestó tener detalles relevantes sobre una posible amenaza contra Penagos. La información fue transmitida por el ministro de Justicia, Iván Cancino, a varias figuras clave: el propio presidente Abelardo de la Espriella, el vicefiscal encargado Gilberto Guerrero y al registrador nacional. Ante estos hechos, la seguridad de Penagos será reforzada en los próximos días, según esa emisora. Los detalles de la amenaza y del supuesto plan no han sido revelados públicamente hasta el momento.

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No sería la primera vez que Hernán Penagos y la Registraduría Nacional enfrentan este tipo de riesgos. En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente mensajes amenazantes dirigidos tanto a Penagos como a otros funcionarios de la Registraduría y a las instalaciones de la entidad, los cuales circulaban en redes sociales y plataformas digitales desde cuentas anónimas. De acuerdo con la Defensoría, dichos mensajes formaron parte de una campaña constante que buscaba desprestigiar al registrador y a la autoridad electoral, con acusaciones de fraude que se mantenían fuera de las vías institucionales habilitadas para denunciar irregularidades. Esto no solo amenazó la seguridad de los funcionarios, sino que también afectó la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, según señaló la entidad de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo advirtió, además, sobre el preocupante aumento de la violencia en entornos digitales y la urgencia de que estas acciones no se conviertan en conductas normalizadas ni evolucionen hacia agresiones más serias. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigaciones para identificar responsables, proteger las pruebas digitales y brindar garantías de seguridad a la Registraduría. También le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de Penagos y sus colaboradores, así como adoptar las medidas de protección necesarias.

Este clima de tensión se presenta en el marco de las recientes elecciones, donde el expresidente Gustavo Petro cuestionó en reiteradas ocasiones el sistema de votación y llegó a denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas, según El Espectador. Frente a estas acusaciones, Penagos interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado solicitando la protección de sus derechos fundamentales y la rectificación pública del expresidente. Penagos afirmó, según El Espectador, que el proceso electoral es manual y vigilado por múltiples instancias, y que la legitimidad del resultado está confirmada por observación nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Hernán Penagos interpuso una tutela contra el expresidente Gustavo Petro?

Hernán Penagos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado debido a las declaraciones de Gustavo Petro, quien sostuvo reiteradamente que hubo fraude electoral. Según El Espectador, Penagos argumenta que estas acusaciones, carentes de pruebas, afectan su buen nombre y el de la Registraduría. La tutela busca que el expresidente se retracte públicamente, y que se reconocan los procedimientos manuales y vigilados que fundamentan la transparencia del proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas se han tomado frente a las amenazas contra el registrador nacional Hernán Penagos?

De acuerdo con Caracol Radio y la Defensoría del Pueblo, las autoridades han reforzado el esquema de seguridad de Hernán Penagos y de los funcionarios de la Registraduría luego de amenazas recientes. Se ha pedido a la Fiscalía investigar el origen de los mensajes amenazantes y preservar la evidencia digital. Adicionalmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió solicitudes para realizar una nueva evaluación del riesgo al que están expuestos Penagos y sus colaboradores, a fin de implementar las medidas de protección adecuadas.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.