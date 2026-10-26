Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección del medioambiente y la construcción de una ciudad más sostenible están presentes en cada rincón gracias a campañas como “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, se están llevando a cabo acciones concretas para asegurar el cuidado de los árboles y las zonas verdes de la localidad. Estas labores permiten mantener y mejorar los espacios naturales, generando bienestar en la comunidad y fomentando la conciencia ambiental.

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La propia alcaldía local lidera jornadas dedicadas al mantenimiento de más de 150 individuos arbóreos en varios parques del sector. Entre las tareas que se realizan se encuentran el plateo —proceso de remover la tierra alrededor del árbol para facilitar la absorción de agua—, la adición de sustrato, la fertilización y el riego. Cada actividad cumple un papel esencial en la conservación y fortalecimiento de los árboles, elementos clave dentro del entorno urbano.

En el parque Santa Águeda, además del mantenimiento, se implementó una actividad especial: la entrega de plantas a la comunidad. Esta acción busca que los habitantes aprendan sobre el cuidado de las plantas y se animen a crear sus propios espacios verdes en el hogar. Como lo expresó Vivian Alfofoso, una de las asistentes a la jornada, “es una bonita iniciativa” que ayuda a los ciudadanos a entender cómo cuidar una planta y, a la vez, los motiva a conservar una suculenta en casa.

Las jornadas organizadas por la alcaldía también funcionan como llamados para que la ciudadanía participe activamente en el cuidado del ambiente. Se promueve, por ejemplo, no arrojar desperdicios en las calles, proteger los árboles y conservar en buen estado los parques y las zonas verdes. Con este tipo de programas, se recuerda que tanto la conservación del arbolado como la responsabilidad ambiental son tareas que corresponden a toda la comunidad.

En conclusión, según la información oficial publicada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, la participación social y el compromiso cotidiano permiten avanzar hacia una localidad más verde, donde cada acto en favor del ambiente suma para lograr una Bogotá más sostenible.

¿Cómo contribuyen las jornadas de mantenimiento de árboles al medioambiente en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de Puente Aranda, estas jornadas aseguran el adecuado cuidado de más de 150 árboles a través de actividades como riego, fertilización y plateo. Esto fortalece la conservación de los espacios naturales, mejora el bienestar en la comunidad y fomenta prácticas sostenibles en la ciudad.

¿En qué consistió la entrega de plantas en el parque Santa Águeda y cuál fue su objetivo?

Según lo organizado por la Alcaldía Local de Puente Aranda, la entrega de plantas en el parque Santa Águeda buscó promover el aprendizaje sobre el cuidado de las plantas e incentivar a los habitantes a crear espacios verdes en sus hogares, reforzando así la participación ciudadana en el cuidado ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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