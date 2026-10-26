Por: Portal Bogotá

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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Bogotá, anunció la apertura de inscripciones para el periodo académico 2027-1, brindando así una nueva oportunidad para quienes desean acceder a la educación superior pública en la capital del país. Según información oficial de la Universidad Distrital, la institución cuenta actualmente con 47 programas de pregrado, los cuales están organizados en siete facultades, brindando una oferta académica variada y pensada para diferentes perfiles e intereses.

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El proceso de inscripción está estructurado en varias etapas. Inicialmente, el aspirante debe realizar el pre-registro antes del 3 de noviembre del 2026, diligenciando un formulario en línea y proporcionando un correo electrónico activo. Al completar este paso, el sistema envía al aspirante una clave de ingreso, necesaria para continuar el proceso. Es importante destacar que hasta este punto no se considera completa la inscripción.

El siguiente paso es la generación del recibo de pago. El costo de la inscripción para el periodo 2027-1 es de ciento setenta y cinco mil noventa y dos pesos ($175.092) y el recibo puede ser pagado a través de plataforma electrónica PSE o en cualquier sucursal del Banco de Occidente. De acuerdo con la Resolución 132 de 2017 del Consejo Académico, el dinero no se devuelve en caso de no usar el recibo para formalizar la inscripción.

Tras el pago, es fundamental esperar doce horas antes de diligenciar el formulario de inscripción definitiva, etapa que culmina el 4 de noviembre del 2026. Una vez inscrito, el aspirante autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. Solo con la impresión del comprobante de inscripción se oficializa su participación en el proceso.

Los resultados de admisión para la Opción N° 1 serán publicados el 22 de noviembre del 2026 y los opcionados el 7 de diciembre de ese mismo año. Aquellos admitidos deben avanzar con el proceso de matrícula, que exige entregar la documentación, generar y pagar el recibo correspondiente y asistir a la inducción e inicio de clases. La Universidad Distrital advierte que no se reserva el cupo para quienes no cumplan con la matrícula en los tiempos estipulados, salvo excepciones legales según el Estatuto Estudiantil Acuerdo 027 de 1993.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como institución pública de Bogotá, destaca por programas de apoyo como la Matrícula Cero, que exime del pago de semestres y se complementa con actividades de bienestar universitario orientadas a un acompañamiento integral, opciones culturales, deportivas y ambientales, según lo comunicado por la propia institución.

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas?

Para inscribirse, el aspirante debe completar el pre-registro en línea antes del 3 de noviembre del 2026, recibir la clave de ingreso en su correo, generar y pagar el recibo de inscripción (valor: $175.092) por PSE o en el Banco de Occidente, y posteriormente diligenciar el formulario de inscripción definitiva, todo esto de acuerdo con la información presentada por la Universidad Distrital. Solo tras la impresión del comprobante de inscripción, el proceso se considera oficial.

¿En qué consiste la Matrícula Cero en la Universidad Pública de Bogotá?

La Matrícula Cero es un beneficio ofrecido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que permite a los estudiantes cursar su formación profesional sin tener que pagar por semestre. Esta medida, acompañada de otros programas institucionales de bienestar y apoyo, busca garantizar el acceso y la permanencia de la población estudiantil en la educación superior pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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