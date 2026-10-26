Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El festival Hip Hop al Parque celebró en Bogotá una nueva edición los días 24 y 25 de octubre de 2026, reuniendo a públicos y artistas de distintas generaciones y procedencias en torno a una cultura que ha encontrado en el barrio una fuente de creación, identidad y reflexión social, de acuerdo con la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta fiesta musical y cultural no solo rememoró aquellos días en los que el hip hop se cultivaba en esquinas, entre discos compartidos, rimas improvisadas y pasos de baile ensayados, sino que propuso un diálogo entre tradición y exploración musical, según se puede leer en la programación oficial de Hip Hop al Parque.

Sigue a PULZO en Discover

La curaduría de este año, resumida en el concepto “En la esquina se escribe la historia”, dio espacio tanto a artistas con trayectorias sólidas como a nuevas propuestas de Bogotá y otros puntos del país. El festival funcionó como plataforma para que el rap sirviera de narración social y personal, además de reflejar y cuestionar realidades del entorno. Así, la primera jornada, correspondiente al sábado, contó con una fuerte representación de artistas distritales, como Dr. Skratch y Most Ralf N Lark, proyectos ligados al tornamesismo y la producción analógica, así como figuras que en sus letras exploran la identidad y la resistencia, como Chelo Hop. Se sumaron nombres internacionales, entre ellos Hispana (Mamba Negra) de México, incluida como figura histórica del rap en español por la revista Rolling Stone, junto a otros proyectos que exploran la producción sonora desde influencias diversas.

El domingo, el festival amplió su mirada hacia el beatbox, la experimentación sonora y propuestas latinoamericanas, como las de DJ RevueltaZ, Roll The Voice y el dúo francés Potsikei. Este día destacó por su diversidad, con agrupaciones como Da Guedes de Brasil, exponentes de distintas vertientes del hip hop y por actuaciones de artistas que conjugan el rap colombiano y experiencias europeas, como Pielroja. El cierre resaltó la mirada crítica y social del hip hop latinoamericano, con Portavoz y DJ Jopsen desde Chile.

Más allá de la música, el festival propuso espacios de danza, destacando la Batalla Internacional Vía Alterna (BIVA) en la que compitieron colectivos nacionales e internacionales de breaking, siendo Los más buscados crew de Costa Rica los ganadores de esta edición. El evento también incluyó intervenciones artísticas urbanas seleccionadas por el Museo Abierto de Bogotá (MAB), promoviendo una práctica responsable del grafiti y la valoración del espacio público.

A todo esto se sumaron los emprendimientos culturales y la economía creativa, presentes en la Zona de Arte y Emprendimientos (ZAE), que reportó ganancias por $95.527.000, la difusión de la lectura con Libro al Viento y la adopción de acciones ambientales a través de los EcoFestivales y la labor de Idartes. Así, según la información de Hip Hop al Parque, el festival no solo es un encuentro artístico, sino un espacio integral donde confluyen música, arte urbano, literatura, economía y sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales participaron en Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con la organización del festival Hip Hop al Parque, en la edición de 2026 participaron artistas internacionales como Hispana (Mamba Negra) y Geassassin desde México, La Dupla de España, Da Guedes de Brasil, el dúo francés Potsikei, Rah Digga y Rampage de Estados Unidos, y Portavoz & DJ Jopsen desde Chile. Cada uno aportó estilos diversos que enriquecieron la programación y propiciaron el intercambio cultural en el evento.

¿Qué significa tornamesismo en el contexto del festival Hip Hop al Parque?

El tornamesismo, según la información de Hip Hop al Parque, es una práctica musical que consiste en el uso creativo de tornamesas (tocadiscos) y técnicas como el scratch y el beat juggling para producir sonidos y mezclar géneros como el hip hop, el funk o la salsa. Este elemento resaltó en las presentaciones de artistas como Dr. Skratch, DJ Karl, DJ RevueltaZ y DJ Huex, quienes mostraron la importancia del DJ dentro de la cultura hip hop.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z