Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Sumapaz, en el marco de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', ha anunciado la realización de jornadas prediales dedicadas a las comunidades rurales de la localidad. Según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía Local de Sumapaz, estas jornadas tienen el objetivo de brindar acompañamiento y asesoramiento a los residentes que tengan inquietudes sobre la situación legal de sus predios y deseen conocer los pasos necesarios para iniciar un proceso de formalización de tierras ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Las actividades están programadas para el 24 y el 26 de octubre de 2026, fechas en las que el equipo de Gestión Predial de la Alcaldía Local estará disponible para atender a los ciudadanos en el salón comunal de las veredas Chorreras y Raizal, respectivamente. De acuerdo con la convocatoria, la primera jornada será el sábado 24 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en Chorreras; la segunda, el lunes 26 de octubre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se desarrollará en Raizal.

Estas jornadas buscan acercar la oferta institucional a los habitantes del sector rural, facilitando información precisa sobre trámites, documentos requeridos y procedimientos de formalización predial. Esto resulta relevante debido a la frecuente complejidad de los procesos legales asociados a la tenencia y regularización de la propiedad rural en Colombia, lo cual puede implicar trámites ante entidades nacionales como la ANT. La convocatoria está dirigida principalmente a las veredas Lagunitas, Chorreras, Vegas y Raizal, aunque está abierta a quienes residan en la ruralidad y requieran esta orientación.

Durante los encuentros, los funcionarios ofrecerán asesoría personalizada para resolver dudas específicas de los asistentes, guiando paso a paso en la ruta que debe seguirse para que los predios rurales cuenten con la documentación y legalidad exigidas. Así lo expresó la Alcaldía Local de Sumapaz a través de su publicación en la red social X, enfatizando la importancia de estos espacios para fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios rurales y su acceso a programas institucionales.

La administración hace un llamado a las comunidades rurales para que se acerquen a las jornadas, aprovechen la presencia de los funcionarios y adelanten los trámites que permitan la regularización de sus tierras, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la zona rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizarán las jornadas de formalización de tierras en Sumapaz?

Las jornadas prediales se realizarán el sábado 24 de octubre de 2026 en el salón comunal de Chorreras, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y el lunes 26 de octubre de 2026 en el salón comunal de Raizal, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., según información de la Alcaldía Local de Sumapaz.

¿Cuál es el propósito de la orientación sobre predios rurales que ofrece la Alcaldía de Sumapaz?

La orientación brindada por la Alcaldía Local de Sumapaz busca facilitar a los habitantes rurales el acceso a información y asesoría sobre la formalización de la propiedad de sus predios ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), resolviendo dudas y apoyando en los trámites legales necesarios para garantizar la seguridad jurídica y el adecuado registro de sus tierras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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