Por: El Espectador

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El 26 de octubre se llevó a cabo la posesión oficial de Stéphanie Lavaux como nueva rectora de la Universidad del Rosario, en una ceremonia celebrada en el Claustro de la institución. Lavaux, quien sucede a Ana Isabel Gómez, es politóloga y doctora en innovación educativa. Durante su discurso, expuso las principales líneas estratégicas que orientarán su gestión hasta el año 2030, subrayando su propósito de transformar a la Universidad del Rosario en la universidad más innovadora de Colombia y América Latina, con una proyección global, tal y como lo comunicó posteriormente la propia universidad.

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La nueva rectora enfatizó la responsabilidad de convertir al Rosario en un referente internacional en innovación, haciendo hincapié en la necesidad de asumir el liderazgo ante los retos estructurales que enfrenta la educación superior, que van desde la transformación impulsada por la inteligencia artificial hasta las demandas de una sociedad cada vez más incierta. Incidió en su deseo de que la universidad no sea solo un lugar de adaptación, sino un motor de cambio anticipado y de vanguardia. En ese sentido, Lavaux insistió en que la tradición y la innovación no son conceptos opuestos, sino complementarios, y que el legado histórico de la institución es base y garantía para afrontar el futuro.

Entre los proyectos emblemáticos citados por Lavaux está la implementación de la "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI". Esta iniciativa científica busca articular el talento investigador con aliados tanto públicos como privados, nacionales e internacionales; pretende ubicar nuevamente a la Universidad del Rosario como centro de una revolución científica, con impacto directo en la sociedad. Lavaux recalcó que se trata de ir más allá de la simple recolección de especímenes: el objetivo es generar alianzas para encauzar el talento científico en torno a retos contemporáneos, con la ciencia al servicio del país y de sus comunidades.

Otra apuesta crucial es la creación de una "fábrica de inteligencia artificial pensada para la educación", espacio donde estudiantes, docentes y aliados puedan diseñar soluciones a problemáticas relevantes, utilizando tecnologías emergentes. Asimismo, Lavaux resaltó la importancia de una presencia activa de la universidad en las regiones y de una proyección social renovada que aborde las necesidades nacionales, promoviendo alianzas con otras instituciones y fortaleciendo el sistema universitario.

En la ceremonia, José Manuel Restrepo, vicepresidente y exrector de la Universidad del Rosario, respaldó la visión de Lavaux, señalando el compromiso de la institución con el servicio a los más vulnerables y la necesidad de abordar los desafíos de la llamada cuarta revolución industrial. Finalmente, Lavaux defendió la autonomía universitaria como una condición esencial para la libertad intelectual y se comprometió a gestionar con transparencia, promoviendo un pacto social basado en el conocimiento, la ética y el servicio a la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales ejes del plan de innovación de Stéphanie Lavaux en la Universidad del Rosario?

La propuesta de Lavaux se concentra en convertir al Rosario en líder de innovación educativa y científica, articulada en seis ejes estratégicos: ampliar la relación educativa a lo largo de toda la vida, revolucionar la docencia y el aprendizaje con pedagogías y tecnologías emergentes, encabezar una nueva expedición científica, impulsar una fábrica de inteligencia artificial centrada en la educación, fortalecer la proyección social regional, y repensar la gobernanza interna con enfoque participativo y plural.

¿Qué significa la "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI" propuesta por la Universidad del Rosario?

La "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI" es una iniciativa de la Universidad del Rosario que, de acuerdo con la rectora, no busca solo recolectar especímenes biológicos, sino liderar una revolución científica colaborativa. Su objetivo central es articular el talento de investigación con aliados públicos y privados dentro y fuera de Colombia, abordando misiones de investigación que sirvan a la sociedad y posicionen a la universidad como referente científico en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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