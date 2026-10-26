Por: El Espectador

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Luiz Inácio Lula da Silva ha logrado mantenerse en la presidencia de Brasil tras vencer a Flavio Bolsonaro con el 51 % de los votos, una cifra que confirma su liderazgo y manifiesta un cambio en la tendencia de los movimientos políticos de la región. Según información de El Espectador, esta victoria representa un giro frente a los resultados que se habían presentado en países como Perú, Chile, Ecuador y Colombia, donde en elecciones recientes se había fortalecido la opción por la derecha. Así, la llegada de Lula modifica el mapa político sudamericano y evidencia una alternancia en las preferencias de los ciudadanos.

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En el escenario actual, la región está dividida: doce países cuentan con gobiernos vinculados a la derecha, entre ellos El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, República Dominicana y Honduras. Por otro lado, sólo México, Brasil, Uruguay y Guatemala tienen actualmente gobernantes con ideas de izquierda, hecho que subraya el aislamiento relativo de Lula dentro del nuevo periodo, pero también destaca la influencia que puede ejercer en la región.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ha priorizado el fortalecimiento de los lazos con gobiernos afines a su línea política. De acuerdo con El Espectador, este objetivo se ha visto reflejado en acuerdos de cooperación internacional y en el reciente nombramiento del general (r) Luis Alfonso Plazas Vega como embajador en Perú, sucediendo a su esposa, Thania Vega. Este cambio se dio después de una reunión entre De la Espriella y la presidenta peruana Keiko Fujimori, en la que fue central el propósito de restablecer relaciones bilaterales.

Además, De la Espriella se sumó al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad y defensa compuesta por cerca de 20 países y liderada en la región por Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Este enfoque ha logrado una mayor cercanía con gobiernos de derecha, mientras que la relación con México, dirigido por Claudia Sheinbaum, y otros países de izquierda ha sido más distante.

No obstante, tras reconocer el triunfo electoral de Lula, De la Espriella afirmó que "ni Lula decide por los colombianos, ni yo decido por los brasileños", recalcan que las diferencias políticas e ideológicas no deben obstaculizar la cooperación bilateral. Según citó El Espectador, insistió en que Brasil y Colombia deben priorizar los intereses comunes, especialmente en la protección de la Amazonía, el combate contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, así como el bienestar de sus ciudadanos. Lula, al celebrar su victoria, ratificó la independencia de Brasil respecto a influencias externas y su deseo de impulsar una nueva forma de gobernar basada en una mayor participación social.

Ahora la expectativa se centra en cómo evolucionará la relación entre Colombia y Brasil, países que anteriormente contaban con presidentes de visiones ideológicas cercanas. Tanto las diferencias como la coincidencia en intereses estratégicos serán determinantes para el futuro.

¿Por qué es significativo el triunfo de Lula en el contexto político de Sudamérica?

El triunfo de Lula da Silva, según El Espectador, rompe la secuencia de victorias de candidatos de derecha en Sudamérica y redefine el equilibrio de poder en la región. Esto representa una nueva oportunidad para redefinir las alianzas y el liderazgo frente a retos compartidos, como la protección de la Amazonía y la cooperación internacional.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cómo influye en las relaciones regionales?

El Escudo de las Américas es una iniciativa militar y de seguridad en la que participan casi 20 países y que está liderada por Estados Unidos, de acuerdo con El Espectador. Su objetivo principal es coordinar acciones de defensa y seguridad en la región, lo que refuerza los vínculos entre los gobiernos de derecha y determina el posicionamiento de los países frente a problemáticas compartidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.