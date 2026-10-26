Un momento de recogimiento religioso terminó en un susto para los asistentes a una velación en Tomatlán, Veracruz, México, luego de que una cruz se desprendiera de una pared y cayera al suelo el viernes 23 de octubre.

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Según informó el medio mexicano Notiver, el incidente no dejó personas lesionadas. Sin embargo, las circunstancias del hecho despertaron interés debido a otros episodios similares ocurridos en América Latina, en los que la caída de estructuras religiosas provocó lesiones e incluso la muerte de un sacerdote.

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Por ahora, no se conocen las causas del desprendimiento de la cruz en Veracruz. La información disponible tampoco permite establecer si el incidente estuvo relacionado con una falla en la instalación o con algún otro factor.

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⚠️ ¡OTRA CRUZ CAE DURANTE UNA VELACIÓN! Ahora ocurrió en una capilla de #Tomatlán, #Veracruz, la noche del viernes. El hecho causó asombro entre los asistentes. Hasta el momento, se desconocen las causas de la caída. #Cordobalas https://t.co/LzHlczjLNs — Córdoba-Las Noticias (@Cordoba_las) October 25, 2026

Sacerdote murió tras la caída de una cruz durante una misa en Ecuador

Uno de los casos más graves ocurrió el 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió luego de que una cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa. El accidente tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y causó conmoción entre los feligreses y la comunidad religiosa.

A diferencia de lo sucedido en México, donde no se reportaron personas heridas, el desprendimiento de la estructura en Ecuador tuvo un desenlace fatal para el religioso.

Se desconocen las causas del accidente en Veracruz

Tras el incidente ocurrido en Tomatlán, las circunstancias que provocaron que la cruz se desprendiera de la pared siguen sin esclarecerse.

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Hasta el momento, no hay información confirmada que permita determinar si hubo problemas con los soportes, deterioro de la estructura o alguna otra causa.

El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de revisar las estructuras instaladas en capillas e iglesias, especialmente aquellas que, por su tamaño o peso, podrían representar un riesgo si se desprenden.

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