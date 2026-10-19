La muerte del padre Patricio Sánchez Molinares durante una misa en Guayaquil dejó una coincidencia que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El sacerdote falleció luego de que una enorme cruz cayera sobre su cabeza mientras presidía una ceremonia religiosa.

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El hecho fue relacionado por internautas con una escena de ‘El día de la bestia’, película española de 1995 dirigida por Álex de la Iglesia. En una de las secuencias de la cinta un sacerdote también termina aplastado por una cruz, una similitud que generó comentarios entre quienes conocieron la tragedia ocurrida en Ecuador.

Los usuarios encontraron además algunas semejanzas físicas entre el sacerdote de la película y Patricio Sánchez. Ambos aparecen con la cabeza sin cabello y barba blanca, características que hicieron todavía más llamativa la comparación.

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Extrañamente el personaje tiene la misma edad y fisonomía que el padre Patricio Sanchez, un sacerdote justo y querido en la parroquia, quien falleció de modo idéntico al que muestra la película 30 años atrás, aplastado por una cruz en la iglesia Del Perpetuo Socorro, Guayaquil. Nadie sabe como nos iremos de este mundo, algunos en nuestra tierra de combate haciendo lo que escogimos, otros remotamente lo que esperamos, algunos tranquilos otros no. Pero en todo recordar como Cristo y miles de mártires se fueron, sufriendo mucho en la Volubtad de Dios para iniciar la transición al más allá. — RADIO LIMÓN (@radiolimontv) October 18, 2026

La coincidencia también está relacionada con el diálogo que ocurre antes de la muerte del personaje en la película. Allí, el sacerdote habla con otro clérigo sobre la importancia de permanecer unidos y confiar en Dios para superar las dificultades, antes de que una enorme cruz termine cayendo sobre él

El paralelismo cobró mayor fuerza por las palabras que Sánchez pronunció durante la misa antes de morir. El religioso afirmó: “Un día todos vamos a morir”, poco antes de que la cruz se desprendiera y cayera sobre él.

‘El día de la bestia’ cuenta la historia del sacerdote Ángel Berriartúa, interpretado por Álex Angulo, quien cree haber descubierto que el Anticristo nacerá en Madrid el 25 de diciembre de 1995.

En la película, el sacerdote considera que debe impedir ese nacimiento y decide cometer la mayor cantidad posible de pecados antes de la medianoche de Nochebuena para invocar al demonio y adelantarse a los acontecimientos.

La inesperada similitud entre la ficción y la tragedia ocurrida en Guayaquil provocó numerosas reacciones en redes sociales. Ane esto, los internautas fueron quienes establecieron el paralelo entre ambas escenas, debido a la particular coincidencia de la cruz y las características de los sacerdotes.

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