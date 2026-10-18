El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari hablaba sobre la muerte, las prioridades de la vida y el tiempo que las personas dedican a Dios pocos minutos antes de morir en un accidente ocurrido durante una misa en Guayaquil (Ecuador). Una frase pronunciada durante su homilía ahora conmueve a los fieles por el inesperado desenlace.

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“Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo el sacerdote mientras invitaba a los asistentes de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a pensar en la manera en que están aprovechando su tiempo. Sus palabras quedaron registradas en una transmisión en vivo de la celebración religiosa.

Durante la reflexión, Sánchez Molinari habló sobre las actividades que suelen ocupar buena parte del día, entre ellas el trabajo, el celular, las redes sociales, las series y otras preocupaciones materiales. El religioso cuestionó cuánto espacio se reserva para la fe frente al tiempo que se dedica a estas actividades.

“¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?”, preguntó el sacerdote a los feligreses. En su mensaje, insistió en que las personas pueden ocuparse de sus responsabilidades y bienes materiales, pero sin dejar de lado lo que, desde su perspectiva religiosa, debería ocupar un lugar prioritario.

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La reflexión partió de un pasaje del Evangelio en el que Jesús es cuestionado sobre el pago de impuestos. A partir de ese episodio, el padre Sánchez habló sobre la necesidad de dar a las cosas materiales su justo valor y, al mismo tiempo, reservar un espacio para Dios.

“Y los humanos también vamos a morir”, señaló en otro momento de su intervención, según la transcripción de la homilía. El sacerdote insistió en que la vida puede transcurrir entre múltiples actividades mientras se dejan de lado asuntos que considera esenciales.

Pocos minutos después de esas palabras, una pesada cruz de madera ubicada detrás del sacerdote se desprendió de la pared y cayó sobre él mientras avanzaba la eucaristía. El momento quedó registrado por la transmisión en vivo y provocó conmoción entre los asistentes.

El fallecimiento de Sánchez Molinari fue confirmado posteriormente por la Arquidiócesis de Guayaquil. El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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