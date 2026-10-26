Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,2 sacudió la noche del domingo 25 de octubre de 2026 a una parte de Colombia, de acuerdo con un boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo como epicentro la zona de El Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, específicamente en el área donde la cabecera municipal es Docordó. El SGC, entidad responsable de monitorear la actividad sísmica en el país, informó que el movimiento se produjo a una profundidad de 49 kilómetros. La información oficial fue publicada a las 11:25 p. m., hora local, y consolidó los principales datos del movimiento telúrico.

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La profundidad de 49 kilómetros clasifica al sismo como de tipo intermedio, ya que no se produjo ni sobre la superficie ni en las capas más profundas de la corteza terrestre. De acuerdo con el reporte del SGC, la magnitud de 4,2 es suficiente para ser perceptible en algunas zonas, aunque no necesariamente implica daños graves o lesiones. Hasta el momento en que fue elaborada esta nota, las autoridades no han confirmado reportes de afectaciones materiales ni personas heridas a causa del fenómeno natural.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene su protocolo de invitar a la ciudadanía a colaborar mediante la plataforma "Sismos Sentidos". A través de esa herramienta digital, las personas que experimentaron el movimiento pueden registrar su vivencia aportando información que resulta clave para que la entidad comprenda cómo se sintió el temblor en distintos sectores. Estos registros complementan los datos técnicos y permiten construir mapas más detallados de percepción sísmica en Colombia.

El monitoreo de los movimientos sísmicos sigue siendo una labor prioritaria para el SGC, ya que permite alertar a la población y actualizar de manera constante la información sobre los fenómenos geológicos. Las actualizaciones sobre este y otros eventos pueden ser consultadas en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano. Hasta el cierre de este reporte, no se han presentado novedades sobre daños o afectaciones adicionales en El Litoral del San Juan o sus alrededores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa un sismo de magnitud 4,2 para la población de Colombia?

Un sismo de magnitud 4,2, como el registrado en El Litoral del San Juan, suele ser percibido por quienes se encuentran cerca del epicentro, aunque rara vez ocasiona daños materiales o personales significativos. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos movimientos permiten evaluar la percepción del temblor y continuar fortaleciendo los sistemas de prevención.

¿Cómo se puede reportar la experiencia de un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma "Sismos Sentidos", donde cualquier persona que haya sentido un temblor puede ingresar y registrar los detalles de su experiencia. Esta información ayuda a la entidad a comprender la intensidad con que se perciben los eventos sísmicos en diferentes regiones del país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.