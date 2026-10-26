Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Programa de Comunicación Social – Periodismo celebra cuatro décadas de trabajo continuo en la formación de comunicadores, posicionándose como un referente académico en Colombia. Desde 1986, esta iniciativa académica ha construido un proyecto educativo que ha recibido reconocimientos tanto nacionales como internacionales por su calidad, según lo avalan los procesos de acreditación mencionados en el comunicado oficial. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, uno de los hitos principales en su trayectoria ha sido la relación con dicho medio regional, fortaleciendo la conexión entre la formación teórica y la práctica periodística en el suroccidente colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

La actividad central por el aniversario consiste en una jornada académica creada para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del periodismo y los medios de comunicación. En ese contexto, se plantea un debate profundo sobre las transformaciones técnicas y éticas en el oficio, considerando especialmente los cambios en los formatos informativos y la redefinición de las formas de comunicar la realidad social. Según 90 Minutos, este espacio de discusión contará con la presencia de líderes del sector, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de abordar las tensiones y oportunidades que enfrenta el ecosistema de los medios en Colombia y el mundo.

Dentro de los invitados destacados, se encuentra Mauricio Cabrera Paniagua, conocido por ser el creador de Storybaker, una plataforma centrada en el análisis de tendencias en industrias de contenido. Cabrera se enfocará en el impacto de las industrias creativas y los retos que implica la inteligencia artificial generativa. Durante su intervención, resaltó la percepción de crisis en el sector derivada de la influencia creciente de tecnologías como ChatGPT y Gemini, subrayando el debate ético sobre hasta qué punto la intelectualidad se transfiere a las máquinas.

En su exposición, Mauricio Cabrera también abordó cómo las tendencias digitales y las exigencias del mercado han modificado las prioridades en el ejercicio periodístico. Señaló que, aún cuando los medios alcanzan audiencias numerosas, el verdadero reto está en construir experiencias valiosas y significativas con las comunidades y en adaptarse a una nueva realidad informativa en la cual incluso atender a unos cientos de lectores adquiere relevancia.

¿Por qué el uso de inteligencia artificial generativa en periodismo despierta preocupación ética?

La integración de inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de producir textos, imágenes o videos sin intervención humana directa, plantea dilemas acerca de la entrega de parte del conocimiento y capacidades analíticas a las máquinas. Según Mauricio Cabrera en 90 Minutos, esto puede conducir a una pérdida de control sobre el valor intelectual y ético de las piezas periodísticas producidas.

¿Cuál es la importancia del vínculo entre la academia y los medios regionales como 90 Minutos?

El vínculo entre la academia y medios como 90 Minutos es fundamental porque permite unir la teoría con la práctica profesional, brindando a los estudiantes experiencias auténticas en el ejercicio periodístico. De acuerdo con información de 90 Minutos, esta relación ha fortalecido la formación de comunicadores capaces de enfrentar los retos contemporáneos del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.