Hay algo que nadie le dice cuando empieza a trabajar desde casa: la luz de techo arruina cualquier videollamada. La cara queda opaca, con sombras extrañas, o brillante en las partes que no debería. Y en reuniones de Zoom o entrevistas por video, eso se nota.

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El problema no es la cámara del computador: es la dirección y la calidad de la luz que llega al rostro. Una fuente de luz mal ubicada, demasiado dura o demasiado fría hace que cualquier persona se vea cansada o desenfocada, sin importar qué tan buena sea la resolución de la cámara.

Además, pasar varias horas frente a una pantalla con iluminación inadecuada es una carga para los ojos. Por eso, busqué en Amazon opciones que resolvieran ese problema sin ocupar espacio ni requerir instalación; los precios corresponden al 26 de octubre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Anillo de luz LitONES para laptop y monitor

El Anillo de luz LitONES para laptop, monitor y escritorio es una luz LED compacta que se engancha en la parte superior de la pantalla del computador o del monitor con un clip. Está diseñada para quienes hacen videollamadas frecuentes y necesitan iluminación suave sin el reflejo en forma de aro que dejan los anillos de luz tradicionales. Lo logra gracias a un panel óptico de cuatro capas que combina tecnología difusa con iluminación de borde.

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Lo que más destaca:

Sin reflejo circular: el panel difuso de cuatro capas evita que aparezca el aro de luz en los ojos, un detalle que se nota en cámaras web de baja resolución.

50 combinaciones de luz: cinco temperaturas de color (3.000 K a 6.000 K) y diez niveles de brillo permiten ajustar la iluminación según la hora del día o el tono de piel.

Clip versátil: soporta pantallas de entre 1,57 y 2,3 pulgadas de grosor, con rotación de 360° e inclinación de 180° para encontrar el ángulo sin rayar la pantalla.

Plug & Play: se conecta por USB (5 V, 2 A), pesa 334 gramos y tiene un cabezal de cinco pulgadas; no necesita baterías ni instalación.

Razones para comprarlo: es la opción más liviana y portátil de las tres, ideal para quien trabaja con laptop en distintos espacios o viaja con frecuencia.

A tener en cuenta: al ser un clip de pantalla, el alcance de iluminación es más limitado que el de una lámpara de base; funciona mejor en espacios con algo de luz ambiental de apoyo.

El Anillo de luz LitONES para computador y monitor cuesta 82.011 pesos en Amazon (precio rebajado desde 110.411 pesos, con el 26 % de descuento), de acuerdo con el precio publicado en la plataforma.

Iluminación Zoom LitONES con soporte para cámara web

La Iluminación Zoom LitONES es una lámpara de escritorio con base metálica y cabezal de siete pulgadas, pensada para profesionales que hacen videollamadas largas o graban contenido desde su puesto de trabajo. A diferencia del modelo con clip, esta va apoyada sobre el escritorio y ofrece 30 modos de iluminación: tres temperaturas de color y diez niveles de brillo, con un índice de reproducción cromática (CRI) de 97,8, que produce colores más fieles a la realidad en video.

Lo que más destaca:

CRI de 97,8: reproduce los colores de forma muy cercana a la luz natural, lo que mejora notablemente la apariencia en cámara sin necesidad de filtros.

Altura ajustable: el soporte va de 22 a 32,5 pulgadas (unos 56 a 83 centímetros), con rotación omnidireccional de 360° en el cabezal para dirigir la luz con precisión.

Base antideslizante: la base de metal tiene almohadilla que protege el escritorio y evita que la lámpara se mueva durante la grabación.

Garantía de tres años: la mayor cobertura posventa de los tres productos presentados, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Razones para comprarlo: el CRI de 97,8 y el soporte regulable en altura la hacen especialmente útil para creadores de contenido, docentes en línea y profesionales que quieren que su imagen en cámara sea lo más fiel posible.

La Iluminación Zoom LitONES con soporte para cámara web cuesta 116.658 pesos en Amazon (rebajada desde 157.712 pesos, con el 26 % de descuento), según el precio publicado en la plataforma.

Lámpara de escritorio LED Micomlan con abrazadera

La Lámpara de escritorio LED Micomlan es una opción de 24 W que se fija al borde del escritorio con una abrazadera y cuenta con tres barras de luz articuladas en siete juntas giratorias. Está orientada a quienes necesitan iluminar un área de trabajo amplia —no solo la cara, sino también el teclado, los papeles o los materiales de manualidades— con una fuente de luz que no genere fatiga visual en jornadas prolongadas.

Lo que más destaca:

LEDs inclinados 45° hacia afuera: la barra principal ilumina el escritorio y el teclado sin apuntar directamente a la pantalla ni a los ojos, lo que reduce el deslumbramiento reflejado.

Sensor de luz inteligente: ajusta el brillo automáticamente según la luz del entorno, una función que ninguno de los otros dos modelos presenta.

Iluminación ambiental: las barras laterales pueden orientarse hacia arriba para actuar como luz de ambiente y aliviar la fatiga ocular, de acuerdo con la ficha del producto.

CRI superior a 90 y sin parpadeo: reproduce colores de forma precisa y estable, con bajo riesgo de luz azul, según la descripción de Micomlan en Amazon.

Razones para comprarlo: las siete juntas giratorias y el sensor automático de brillo la hacen la opción más completa para quienes trabajan muchas horas en el escritorio y necesitan iluminación tanto para la cámara como para las tareas manuales.

A tener en cuenta: requiere una superficie con borde libre para instalar la abrazadera; no es tan portátil como los modelos anteriores.

La Lámpara de escritorio LED Micomlan con abrazadera cuesta 157.712 pesos en Amazon (rebajada desde 189.299 pesos, con el 17 % de descuento), de acuerdo con el precio publicado en la plataforma.

¿Qué diferencia hay entre una luz de clip para monitor y una lámpara de escritorio con base?

La luz de clip se engancha directamente en la parte superior de la pantalla y ocupa cero espacio en el escritorio; es ideal para laptop o para puestos pequeños. La lámpara con base o abrazadera cubre un área de iluminación más grande, permite ajustar la altura y el ángulo con más libertad, y suele tener mayor potencia.

Si solo necesita mejorar su imagen en videollamadas, el clip es suficiente; si trabaja muchas horas con documentos o materiales físicos, la base es la opción más completa.

¿Cuánta potencia necesita una luz LED para videollamadas y trabajo de escritorio?

Para videollamadas, una luz de cinco pulgadas con tecnología difusa y entre cinco y diez vatios es suficiente si el cuarto tiene algo de luz natural o ambiental. Para iluminar un escritorio completo durante horas de trabajo —incluyendo lectura, dibujo o manualidades— conviene una lámpara de al menos 20 W con CRI superior a 90, que reproduce los colores con mayor fidelidad y reduce la fatiga visual. Los modelos LitONES y Micomlan presentados aquí cubren ese rango de necesidades.

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