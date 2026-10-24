Por: El Espectador

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WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, ha definido un límite específico para sus usuarios personales: solo permite iniciar hasta 150 chats nuevos cada mes. Según información de la propia aplicación, esta restricción responde a la necesidad de controlar el envío masivo de mensajes (conocido como spam) y evitar que las cuentas personales adopten prácticas comerciales o empresariales, las cuales corresponden a la versión corporativa WhatsApp Business. Es importante señalar que un chat nuevo se cuenta únicamente si se interactúa por primera vez con una persona que no había tenido contacto previo en el historial del usuario.

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Si una persona llega a exceder ese umbral de 150 chats nuevos en un mismo mes, la plataforma no cancela ni bloquea la cuenta. El usuario podrá seguir enviando mensajes en sus conversaciones abiertas, además de utilizar sin problemas las funciones de llamadas y videollamadas. Sin embargo, no podrá iniciar nuevas conversaciones hasta el siguiente periodo mensual. WhatsApp notifica sobre la cercanía al límite mediante una alerta dentro de la aplicación, permitiendo que el usuario esté informado antes de llegar a la restricción. De acuerdo con la información oficial, este conteo se reinicia automáticamente el primer día de cada mes.

Para revisar cuántos chats se han iniciado, el usuario debe acceder a WhatsApp en su dispositivo móvil, dirigirse a la sección de ajustes, seleccionar la opción "chats" y luego buscar la función "nuevos chats iniciados". Allí es posible consultar el número de conversaciones abiertas por primera vez en el mes, lo cual facilita el seguimiento y evita contratiempos inesperados.

No obstante, borrar o vaciar chats previamente abiertos no afecta el conteo mensual de conversaciones nuevas. La aplicación diferencia entre la cantidad total de chats y los que se consideran realmente nuevos según su política. Así, eliminar mensajes o conversaciones no permite reiniciar ni reducir el contador, el cual es un parámetro fijo hasta el nuevo mes. Para un usuario promedio, 150 contactos distintos en tan corto periodo es una cifra amplia. Normalmente esta cantidad solo se alcanza en cuentas asociadas a actividades empresariales, que son más propias de WhatsApp Business.

En lo referente al almacenamiento, WhatsApp mide el tamaño de los chats no por la cantidad de mensajes, sino por el peso acumulado de archivos, como audios, imágenes o videos. Esto puede consultarse en la opción de almacenamiento y datos, donde se identifica qué chats ocupan más espacio, usualmente debido al contenido multimedia compartido, independientemente de si es una conversación individual o grupal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el límite de chats nuevos en WhatsApp y para qué sirve?

De acuerdo con WhatsApp, una cuenta personal puede iniciar hasta 150 chats nuevos al mes. Esta restricción pretende evitar el uso indebido de la plataforma para spam o actividades comerciales no autorizadas y se aplica únicamente a cuentas normales, no a las de WhatsApp Business.

¿Borrar chats de WhatsApp reduce el conteo de chats nuevos iniciados?

No. Borrar o vaciar chats no disminuye el número de chats nuevos iniciados en el mes. El registro de chats nuevos depende solo de las conversaciones inéditas con nuevos contactos, y el contador solo se reinicia el primer día de cada mes, según la información oficial de WhatsApp.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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