Decidí arrancar mi pódcast desde casa con lo que tenía: un computador portátil, auriculares y mucha buena voluntad. El problema llegó rápido cuando escuché las primeras grabaciones: el ventilador del equipo, el tráfico de la calle y hasta el ruido del teclado se colaban en cada pista.

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Ese tipo de interferencia es uno de los mayores obstáculos para quien graba en casa. Los micrófonos integrados de los portátiles capturan sonido en todas las direcciones, sin filtrar lo que no sirve, y el resultado suena amateur aunque el contenido sea bueno.

La solución más práctica para este problema no es un estudio insonorizado, sino un micrófono con patrón cardioide: ese diseño enfoca la captación hacia el frente —donde está la voz— y reduce lo que viene de los lados y de atrás. Combinado con conectividad USB, elimina la necesidad de interfaces de audio externas o configuraciones complicadas.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para grabar podcasts con control total del sonido: ZealSound K66

El ZealSound K66 es un micrófono USB de condensador con patrón cardioide, diseñado para creadores que necesitan ajustar el sonido en tiempo real sin depender de ‘software’. Sirve para podcasters, locutores y ‘streamers’ que graban en casa y quieren controlar cada aspecto del audio desde el propio aparato.

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Lo que más destaca:

Reducción de ruido con un botón: mantener presionado el botón de silencio activa el modo de cancelación de ruido (indicador azul), que atenúa el zumbido del ventilador, el teclado y el aire acondicionado.

Perillas físicas de control: tiene perillas dedicadas para la ganancia del micrófono, el volumen de monitoreo y el ajuste del eco, sin necesidad de abrir ninguna aplicación.

Monitoreo sin latencia: el conector de auriculares de 3,5 mm incorporado permite escuchar la grabación en tiempo real mientras se habla.

Compatibilidad amplia: funciona con Windows, Mac, PS4, PS5, iPhone (con adaptador Lightning incluido), iPad y dispositivos USB-C.

Razones para comprarlo: si usted graba en un espacio con ruido ambiental y quiere ajustar ganancia, eco y monitoreo desde el micrófono mismo, el ZealSound K66 ofrece ese nivel de control sin complicaciones técnicas.

A tener en cuenta: la respuesta de frecuencia llega hasta 18 kHz, lo que es adecuado para voz, aunque no cubre el rango completo de uso musical profesional.

El ZealSound K66 cuesta 111.045 pesos en Amazon, según el precio publicado en la ficha del producto.

Para ‘streaming’ con una puesta en escena llamativa: GUEVWES micrófono RGB

El GUEVWES es un micrófono de condensador USB con iluminación RGB integrada, orientado a jugadores, ‘streamers’ y creadores que quieren que su escritorio luzca tan bien como suena. Incluye soporte, filtro ‘pop’ de malla metálica y adaptador OTG, así que viene listo para usar desde la caja.

Lo que más destaca:

10 efectos de iluminación RGB: incluye modos de arco iris, respiración, degradado y colores fijos como rojo, azul, rosa y cian; se pueden apagar si se prefiere un escritorio sin distracciones.

Reducción de ruido de un toque: botón dedicado para eliminar el ruido de fondo y ofrecer voz nítida durante transmisiones y llamadas.

Tres modos de reverberación: ajustables para diferentes situaciones, desde grabaciones limpias hasta ‘streaming’ en vivo con más presencia vocal.

Kit completo incluido: cable USB de 2 metros, filtro ‘pop’ y adaptador OTG para usar también con teléfonos Android.

Razones para comprarlo: es la opción más completa en presentación visual y en accesorios incluidos, ideal para quien está montando su primer puesto de ‘streaming’ o busca un regalo para un creador de contenido.

A tener en cuenta: no es compatible con Xbox, dato que hay que tener presente si se usa principalmente para consola.

El GUEVWES cuesta 74.231 pesos en Amazon, de acuerdo con el precio publicado en la ficha del producto.

Para empezar a grabar sin complicaciones: TONOR TC-777

El TONOR TC-777 es un micrófono de condensador cardioide con soporte de trípode y filtro ‘pop’ incluidos, pensado para quienes dan sus primeros pasos en podcasting o teleconferencias y necesitan una solución lista para usar sin inversión alta. Su diseño compacto ocupa poco espacio en el escritorio y su soporte antideslizante le da estabilidad durante las sesiones de grabación.

Lo que más destaca:

Patrón cardioide: capta la voz desde el frente y suprime el ruido de fondo, lo que mejora la claridad sin requerir un cuarto insonorizado.

Control de volumen y silencio con un clic: facilita la operación durante grabaciones largas sin interrumpir el flujo.

Soporte de choque y filtro ‘pop’ incluidos: reducen las vibraciones y los sonidos de aliento que afectan la calidad de la grabación.

Plug & play con USB 2.0: compatible con Windows, Mac, PS4 y PS5, y reconocido de inmediato por Zoom, Skype y Discord.

Razones para comprarlo: es la opción más económica de las tres y llega con todo lo necesario para grabar desde el primer día, sin accesorios adicionales que comprar.

A tener en cuenta: no es compatible con Xbox y sus controles son más básicos que los del ZealSound K66, sin perillas de ganancia ni ajuste de eco integrado.

El TONOR TC-777 cuesta 63.440 pesos en Amazon (antes 69.788 pesos, con un 9 % de descuento), según el precio publicado en la ficha del producto.

¿Qué diferencia hay entre un micrófono USB y uno con interfaz de audio?

Un micrófono USB lleva incorporado el convertidor de señal analógica a digital, así que se conecta directamente al puerto USB del computador sin necesitar ningún equipo intermedio. Un micrófono con interfaz de audio —generalmente con conector XLR— requiere un dispositivo externo que haga esa conversión, lo que suma costo y complejidad. Para podcasting doméstico, ‘streaming’ y reuniones virtuales, la opción USB es suficiente y mucho más práctica.

¿El patrón cardioide sirve para grabar en una habitación con ruido ambiental?

El patrón cardioide reduce considerablemente el sonido que viene de los lados y de la parte trasera del micrófono, lo que ayuda a aislar la voz en entornos con algo de ruido.

No elimina completamente el ruido de fondo —para eso sirven los modos de cancelación activa como el del ZealSound K66—, pero sí mejora de forma notable la claridad frente a un micrófono omnidireccional. En espacios con mucho ruido, lo ideal es combinarlo con el modo de reducción de ruido si el micrófono lo trae.

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