La calidad de imagen de un televisor no depende únicamente de su tamaño o resolución. El control de la iluminación, la capacidad para reproducir colores y la forma en que se representan las escenas oscuras también influyen en la experiencia al ver películas, series, deportes o videojuegos. En ese contexto, la tecnología Mini LED ha ganado relevancia en el mercado de televisores y se ha convertido en una de las apuestas de TCL.

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La compañía busca diferenciar su propuesta a través de avances en el control de la retroiluminación, la atenuación local y el procesamiento de imagen. Estas características cobran importancia porque permiten gestionar con mayor precisión la luz que se proyecta en distintas áreas de la pantalla, un aspecto que influye directamente en el contraste y la conservación de los detalles.

¿Qué es la tecnología Mini LED y cómo mejora la imagen?

Los televisores Mini LED utilizan numerosos diodos emisores de luz de pequeño tamaño para iluminar la pantalla. En los modelos que cuentan con atenuación local, la retroiluminación se divide en zonas que pueden ajustar su intensidad de acuerdo con el contenido que se reproduce.

Este funcionamiento permite iluminar con mayor intensidad las áreas brillantes y reducir la luz en las partes oscuras de una escena. El objetivo es mejorar el contraste y evitar que los detalles de las imágenes se pierdan, especialmente cuando hay elementos luminosos sobre fondos oscuros.

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En sus televisores QD Mini LED, TCL combina esta tecnología con sistemas de control de iluminación que, según la configuración de cada modelo, pueden incorporar hasta 20.000 zonas de atenuación. Esta cifra no corresponde a todos los equipos de la marca, sino a determinadas configuraciones de su portafolio.

Otro aspecto que influye en la calidad de imagen es el efecto halo, que aparece cuando la luz de un objeto brillante se extiende a las áreas oscuras que lo rodean. Para abordar este fenómeno, TCL desarrolla la tecnología All-domain Halo Control, que integra componentes ópticos, sistemas de control y algoritmos de gestión de luz y sombra para reducir las fugas de iluminación.

El brillo también tiene un papel importante, especialmente al reproducir contenidos HDR, diseñados para representar una mayor variedad de niveles de luminosidad. La combinación entre brillo, atenuación local y procesamiento de imagen busca conservar los detalles tanto en las zonas iluminadas como en las sombras.

QD Mini LED y SQD Mini LED: el papel del color

Además de controlar la iluminación, los fabricantes buscan mejorar la reproducción cromática de sus televisores. En este punto, TCL combina la retroiluminación Mini LED con la tecnología de puntos cuánticos, conocida como Quantum Dot, para ofrecer una gama de colores amplia y una representación más precisa de las imágenes.

La compañía también desarrolla la tecnología SQD Mini LED, orientada a ampliar el espectro de colores reproducibles y mejorar su precisión. Estas soluciones buscan complementar los avances en contraste y brillo, aspectos que adquieren relevancia al visualizar contenidos con diferentes condiciones de iluminación y una amplia variedad de colores.

Sin embargo, la experiencia final depende de la combinación de las tecnologías incorporadas en cada televisor y de las características específicas del modelo. Por eso, al comparar equipos, conviene revisar más allá de la resolución y el tamaño de la pantalla.

Los televisores de gran formato ganan terreno

La evolución de estas tecnologías coincide con un mayor interés por las pantallas grandes. Según cifras de mercado recopiladas por TCL, las ventas globales de televisores de 75 pulgadas o más aumentaron un 116,7 % durante los últimos cinco años.

En el segmento de 85 pulgadas o más, el crecimiento reportado fue del 333,3 %, mientras que las ventas de equipos de 95 pulgadas o más aumentaron un 2.126,5 %. La compañía también señala que el precio medio de los televisores de gran formato se redujo más de la mitad desde 2021.

El tamaño de la pantalla puede contribuir a una experiencia más inmersiva, pero su elección también depende del espacio disponible y de la distancia desde la que se verá el contenido. En equipos de gran formato, además, el control de la iluminación y la reproducción de los detalles son factores que pueden influir en la percepción de la imagen.

TCL señala que ocupó el primer lugar mundial en envíos de televisores Mini LED durante 2024 y 2025. La empresa mantiene su apuesta por esta tecnología mediante desarrollos orientados al brillo, el contraste, el control de las fugas de luz y la reproducción del color.

En un mercado que avanza hacia pantallas más grandes, el desafío para los fabricantes no consiste solamente en aumentar las pulgadas, sino también en conseguir que la iluminación y el procesamiento de imagen respondan a las características de cada escena. La tecnología Mini LED es una de las alternativas con las que TCL busca responder a esa demanda.

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