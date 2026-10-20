Las tormentas eléctricas no solo representan riesgos en las calles y carreteras. También pueden afectar los electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos que permanecen conectados a la corriente en los hogares.

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Uno de los aparatos que conviene proteger es el televisor. Aunque esté apagado, puede sufrir daños si una descarga atmosférica provoca una sobretensión en la red eléctrica.

Este fenómeno ocurre cuando el voltaje aumenta repentinamente por encima de los niveles habituales. Si la variación es suficientemente intensa, puede afectar los circuitos y otros componentes internos del equipo.

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El riesgo no se limita a los televisores. Computadores, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos también pueden resultar afectados por las sobretensiones.

¿Por qué debe desconectar el televisor cuando llueve?

La lluvia por sí sola no significa que un aparato vaya a dañarse. El riesgo aumenta cuando las precipitaciones están acompañadas de tormentas eléctricas, pues los rayos pueden generar sobretensiones que se transmiten por las redes eléctricas.

Estas variaciones pueden deteriorar los componentes de los equipos o provocar fallas repentinas. Por eso, desconectarlos de la corriente antes de que comience una tormenta eléctrica es una medida preventiva.

También es importante tener en cuenta que apagar el televisor con el control remoto no equivale a desconectarlo. Si el enchufe permanece conectado, el aparato sigue expuesto a posibles sobretensiones que lleguen por la alimentación eléctrica.

Los reguladores de voltaje y los protectores contra sobretensiones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, pero no garantizan una protección absoluta frente a todas las descargas eléctricas.

Qué hacer para proteger los electrodomésticos durante una tormenta

La principal recomendación es anticiparse. Si se pronostica una tormenta eléctrica, conviene desconectar los equipos sensibles antes de que empiece la actividad eléctrica, siempre que sea seguro hacerlo.

Si la tormenta ya comenzó, no se deben manipular enchufes, cables ni aparatos conectados. Lo más prudente es mantenerse alejado de las instalaciones eléctricas y esperar a que pase el riesgo.

Además, es recomendable revisar las instrucciones del fabricante de los electrodomésticos y considerar el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados.

Estas precauciones pueden ayudar a reducir la posibilidad de daños en los equipos y evitar gastos inesperados por reparaciones o reemplazos.

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