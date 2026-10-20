Por: VALORA ANALITIK

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Un reciente informe del Ideam muestra que las fuertes lluvias en Colombia podrían empezar a disminuir en los próximos días; sin embargo, las precipitaciones se mantendrán.

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El reporte señala una tendencia hacia la disminución de lluvias en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, así como periodos de tiempo seco en varios puntos del país.

(Vea también: Lluvias intensas en Cali y Valle del Cauca generan emergencias mientras persiste déficit hídrico y alerta por El Niño)

Cabe recordar que octubre forma parte de la segunda temporada de fuertes lluvias en Colombia, con foco en las regiones Andina y Pacífica. Por ello, no se descartan aguaceros dispersos, especialmente durante las tardes.

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¿Dónde podría haber fuertes lluvias en Colombia?

Región Andina y Sabana de Bogotá: Persistirá un comportamiento mixto. Se anticipan mañanas secas o de nubosidad variable, seguidas de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte durante las tardes en sectores de Cundinamarca, Antioquia, los Santanderes y el Eje Cafetero. En Bogotá se prevén episodios de lluvia vespertina

Región Pacífica: Mantendrá los mayores niveles de inestabilidad y humedad, con tormentas eléctricas frecuentes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño

Región Caribe: Predominará el tiempo seco y las altas temperaturas en amplias zonas del norte, aunque no se descartan posibles lluvias moderadas

Orinoquía y Amazonía: Presentará una reducción paulatina de las precipitaciones con respecto a días anteriores, abriendo paso a jornadas secas

(Recomendado: Por el fenómeno de El Niño en Colombia en este mes habría “déficit” de lluvias)

Sobre el fin de las fuertes lluvias en Colombia, el Ideam proyecta que las temperaturas continuarán elevadas en los valles interandinos y en zonas de las regiones Caribe y Orinoquía.

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