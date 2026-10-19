Por: Noticiero 90 minutos

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Las intensas lluvias que han caído en Cali y otros municipios del Valle del Cauca han generado múltiples emergencias durante los últimos días. Este lunes, se reportaron encharcamientos y dificultades para la movilidad en diversos sectores de la capital vallecaucana, una situación que afectó tanto a conductores como a habitantes. Además, en Palmira las precipitaciones provocaron la caída de un árbol seco que ocasionó daños considerables en varios vehículos. Este hecho se presentó durante una jornada en la que la visibilidad estuvo reducida en la recta Cali-Palmira y la vía al aeropuerto, de acuerdo con lo informado por la Dirección de Ambiente de Palmira.

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Las autoridades, como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), confirmaron oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en el país, lo que deja un panorama de preocupación. A pesar de que octubre suele ser uno de los meses más lluviosos en la región andina, persiste un déficit del 30 % en las precipitaciones acumuladas según explicó Óscar Ramírez Benjumea. Este déficit, aunque siguen ocurriendo lluvias e incluso emergencias asociadas como crecientes súbitas y deslizamientos, genera incertidumbre sobre la disponibilidad de agua de cara a finales de este año y al comienzo del próximo, periodo en el que se prevé una situación crítica por la escasez hídrica.

La preocupación también se extiende sobre la capacidad de las cuencas hidrográficas para mantener sus caudales. Según Ramírez Benjumea, las lluvias comenzarán a disminuir hacia finales de noviembre y, si la recarga de los ríos no es suficiente, los niveles pueden bajar rápidamente. Por ello, el sistema distrital de gestión del riesgo mantiene vigilancia constante, apoyado en alertas tempranas inteligentes y comunitarias, mientras equipos operativos intervienen las zonas afectadas.

En Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, recomendó extremar medidas al conducir, poner atención a los árboles de gran tamaño y ser cautelosos en las vías rurales, donde los riesgos de incidentes se agravan con las lluvias. La situación incluye también cortes de energía en sectores urbanos y rurales de Cali, como El Hormiguero y La Niebla, donde se continúan labores para el restablecimiento del servicio. Las autoridades llaman a los ciudadanos a permanecer atentos, evitar desplazamientos innecesarios y estar preparados ante posibles nuevos eventos derivados del clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a las lluvias y la disponibilidad de agua en Cali y el Valle del Cauca?

El fenómeno de El Niño, según el IDEAM, provoca una disminución significativa de las precipitaciones en la región andina. Aunque se han registrado lluvias recientes, el déficit hídrico alcanza el 30 %, lo que afecta la capacidad de los ríos y cuencas para mantener sus caudales y podría generar escasez de agua hacia finales de año y el inicio del próximo.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades ante las emergencias causadas por las lluvias en Cali?

Las autoridades, como el sistema de gestión del riesgo y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, aconsejan conducir con precaución, estar atentos a posibles caídas de árboles y evaluar las condiciones de las vías, especialmente en zonas rurales. Además, recomiendan monitorear información oficial y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante los episodios de lluvia intensa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.