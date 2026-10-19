Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 20 de octubre de 2026, la ciudad de Cali aplica la medida de pico y placa para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 1 y 2. La restricción, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, rige entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, un horario extendido que busca regular la movilidad urbana durante la semana. Es recomendable que los conductores planifiquen sus trayectos y tareas de desplazamiento teniendo en cuenta esa franja, pues la sanción por incumplimiento puede ser significativa.

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Según la información divulgada por las autoridades de movilidad, esta medida mantiene la rotación implementada para el segundo semestre de 2026 y permanecerá vigente hasta finalizar diciembre. Para la semana correspondiente a esta fecha, la programación queda así: el martes 20 de octubre, la restricción es para placas terminadas en 1 y 2; el miércoles 21 de octubre, la medida se aplica a las placas terminadas en 3 y 4; el jueves 22 de octubre, la restricción corresponde a placas finalizadas en 5 y 6; mientras que el viernes 23 de octubre, será para placas terminadas en 7 y 8. Los sábados y domingos no rige la medida sobre vehículos particulares.

La Secretaría de Movilidad de Cali comunicó en su canal oficial, citado por la cuenta @MovilidadCali en la red social X, que desde el primero de julio se implementó la más reciente rotación semestral. En los primeros días de julio hubo una etapa pedagógica. Posteriormente, desde el 6 de julio, se comenzaron a imponer comparendos a quienes no cumplen la normativa vigente.

Los conductores deben tener en cuenta que, al transitar durante el horario restringido, además del riesgo de multa —correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)—, podrían enfrentarse a la inmovilización del vehículo. Por ello, es importante siempre revisar el último número de la placa y, en caso de requerirlo, confirmar si aplica alguna excepción de acuerdo con la normativa vigente. El incumplimiento trae consecuencias directas contempladas dentro de las sanciones de tránsito establecidas en la ciudad.

Según las autoridades de tránsito, la finalidad central de esta medida es mejorar la circulación, facilitar la movilidad y reducir los niveles de congestión vehicular durante los días hábiles en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasa si no respeto el pico y placa en Cali en 2026?

Si un conductor circula en Cali durante el horario de pico y placa sin respetar la restricción vigente para el último número de su placa, puede recibir una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que genera más inconvenientes y gastos para el propietario.

¿Cuál es el horario y las placas restringidas en el pico y placa de Cali este martes 20 de octubre?

El martes 20 de octubre de 2026, la restricción de pico y placa en Cali aplica para las placas terminadas en 1 y 2, y el horario de vigencia es de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, únicamente para vehículos particulares. Esta programación hace parte de la rotación definida para el segundo semestre del año y no aplica los fines de semana.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.