Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para una nueva jornada deportiva con la llegada del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La quinta etapa de esta prestigiosa carrera ciclística concluye en la ciudad este miércoles 21 de octubre, lo que implicará una serie de cambios temporales en la movilidad urbana. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad de Cali, los cierres viales se llevarán a cabo entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m., periodo durante el cual los conductores deberán modificar sus rutas habituales debido al avance de la caravana de ciclistas.

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Para mitigar el impacto del evento en la movilidad y orientar a los ciudadanos, la entidad dispondrá de reguladores de tránsito en diferentes puntos estratégicos. Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad, señaló que habrá presencia de personal en las principales bocacalles, específicamente en intersecciones como Calle 62, Calle 52, Calle 44 y Calle 34. Todos estos puntos estarán cerrados mientras pasa la competencia, por lo que se recomienda a los caleños hacer uso de vías alternas y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.

El recorrido, anunciado oficialmente por la Secretaría, inicia con el ingreso de los ciclistas a Cali desde la carrera 1 con calle 71, continúa por la carrera 1, gira hacia la calle 26 y sigue por la avenida 2.ª Norte hasta desembocar en el Bulevar del Río, definido como el punto de llegada. Antes de ingresar a la capital, los corredores atravesarán municipios del Valle del Cauca como Sevilla, La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga, Amaime y Palmira. Estos detalles evidencian una coordinación previa con los municipios del departamento para el normal desarrollo de la competencia.

Frente al despliegue logístico, las autoridades insisten en la importancia de planear los desplazamientos con antelación, considerar posibles retrasos en los sectores del trazado y consultar los canales oficiales para obtener información en tiempo real sobre las restricciones viales. Entre las principales recomendaciones está organizar recorridos desde casa, tener paciencia ante las demoras y atender a las directrices de los agentes.

Cali, como anfitriona de una etapa más del Clásico RCN Sistecrédito 2026, se consolida como epicentro del deporte nacional, recibiendo a la caravana después de su paso por importantes municipios, y preparándose para los retos de movilidad que implica la jornada deportiva. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que acate las recomendaciones y evite inconvenientes durante los cierres anunciados para este miércoles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías afectadas por el Clásico RCN en Cali?

Las principales intersecciones afectadas por cierres viales en Cali durante el Clásico RCN Sistecrédito 2026, según la Secretaría de Movilidad, son la carrera 1 con calle 71, la carrera 1, calle 26, avenida 2.ª Norte y el Bulevar del Río, así como las bocacalles en Calle 62, Calle 52, Calle 44 y Calle 34. Estos cierres serán temporales y estarán activos entre 11:00 a. m. y 1:00 p. m., por lo que se sugiere a los ciudadanos utilizar vías alternas.

¿Qué significa planear los recorridos con anticipación durante eventos deportivos en Cali?

Según la recomendación de la Secretaría de Movilidad de Cali, planear los recorridos con anticipación consiste en organizar las rutas antes de salir de casa, considerando las zonas por donde pasará la competencia ciclística, para evitar trancones y garantizar desplazamientos seguros. Esto implica consultar los canales oficiales sobre restricciones de movilidad, seguir las recomendaciones de los agentes y prever posibles demoras derivadas de eventos deportivos urbanos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.