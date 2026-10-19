Por: Noticiero 90 minutos

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Las lluvias intensas experimentadas en Cali durante la mañana de este lunes, 19 de octubre, han activado las alertas dentro del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de la ciudad. De acuerdo con lo reportado por las autoridades y recogido por Noticiero 90 Minutos, distintos sectores urbanos permanecen bajo estricto monitoreo debido a las complicaciones originadas por el clima. El foco principal de la vigilancia se ha dirigido a las vías, donde, hasta las 7:45 a. m., se detectaron varios encharcamientos. Tales acumulaciones de agua no solo han dificultado la movilidad para los ciudadanos, sino que también provocan serios problemas de congestión vehicular, preocupando tanto a los organismos de emergencia como a quienes deben desplazarse por la ciudad.

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Ante este panorama, la comunicación con la ciudadanía se ha reforzado a través de la divulgación de líneas de atención para reportar cualquier eventualidad o solicitar auxilio. Las principales rutas de contacto recomendadas incluyen los números de emergencia de entidades como bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Dichos canales permanecen habilitados para responder a incidentes relacionados con la fuerte temporada de lluvias y eventuales situaciones de riesgo para la comunidad.

En respuesta a las condiciones climáticas adversas, las autoridades han enfatizado la importancia de reportar de manera oportuna cualquier novedad o manifestación de peligro. Esta estrategia de prevención busca no solo salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, sino también permitir una rápida reacción por parte de los equipos de emergencia y minimizar el impacto que los fenómenos naturales puedan tener en Cali.

El monitoreo constante y la actitud proactiva se han convertido en componentes esenciales de la gestión pública local frente a los desafíos climáticos. Así, el continuo llamado a la colaboración ciudadana y la disponibilidad de servicios de emergencia evidencian un enfoque coordinado para enfrentar las lluvias, el encharcamiento y los inconvenientes en la movilidad reportados en diversas zonas de la ciudad este lunes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las líneas de emergencia para reportar incidentes por lluvias en Cali?

Para reportar cualquier situación de riesgo causada por las lluvias en Cali, las autoridades recomiendan comunicarse con las siguientes líneas de emergencia: bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Estos canales están activos para recibir reportes y atender incidentes derivados de las condiciones climáticas adversas, según informó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué efectos han causado las fuertes lluvias en Cali este lunes 19 de octubre?

De acuerdo con los reportes oficiales, las lluvias intensas de este lunes han ocasionado encharcamientos en algunas vías de Cali, lo que ha llevado a la presencia de congestión vehicular y a la necesidad de monitoreo constante en sectores afectados. Las autoridades mantienen vigilancia y recomiendan a la ciudadanía reportar cualquier situación que implique riesgos para garantizar una rápida respuesta ante posibles emergencias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.