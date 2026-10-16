Por: EL PILON SA

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La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De la Espriella, presentó el viernes 16 de octubre su informe de rendición de cuentas, en el que detalló los recursos recibidos para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según el informe, la organización administró donaciones que suman $54.589 millones, provenientes tanto de personas naturales como jurídicas del sector privado. De acuerdo con el reporte, la familia Gilinski realizó el mayor aporte económico, que representa el 81 % del total de los recursos gestionados. La contribución específica de este grupo empresarial se destinó a la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en la ciudad de Cali. El monto aproximado de esta donación sería de $44.217 millones, de acuerdo con los cálculos que se desprenden del informe presentado.

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La fundación Colombia Luz y Sonrisas destacó que estos recursos permanecen depositados en entidades financieras vigiladas, y su uso sigue las condiciones establecidas por parte de los donantes. En cuanto a los gastos administrativos, el balance indica que estos ascienden a $11.916.639, cifra que la organización presentó como parte de la transparencia en el manejo de los fondos. Además, el mismo reporte aclaró que durante el periodo analizado, la fundación no recibió ni administró dineros de origen público; es decir, sus operaciones y programas fueron financiados exclusivamente por el sector privado.

La divulgación de este informe responde a cuestionamientos sobre el manejo de las donaciones colectadas a través de la iniciativa ‘Colombia, un solo corazón’. Ante estas dudas, la primera dama defendió públicamente la labor de la fundación y aseguró que existen los soportes para explicar el destino de todos los recursos. En una entrevista ofrecida en el programa ‘Nuestras Mañanas’ del canal Telecaribe, Pineda sostuvo: “Han sido muchísimos los ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que soy y de cómo me reconocen mis hijos a mí”. También enfatizó que la fundación ha actuado conforme a la ley, y que los dineros recibidos siguen bajo control transparente hasta el inicio de la segunda fase del proyecto, centrada en la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas.

Finalmente, Pineda explicó que esa etapa requiere una planeación cuidadosa, ya que reconstruir implica procesos más complejos que simplemente erigir nuevas casas en el mismo sitio. El informe completo de la gestión de la fundación quedó disponible para consulta pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De dónde provienen los recursos administrados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a los afectados por el terremoto?

De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, los recursos administrados provienen exclusivamente de donaciones hechas por personas naturales y jurídicas del sector privado, sin recibir ni administrar fondos públicos. El aporte más significativo, según el propio documento, fue realizado por la familia Gilinski, destinada en su mayoría a la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en Cali.

¿Cómo se han manejado los gastos administrativos en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas según el informe presentado?

El balance de rendición de cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa que los gastos administrativos sumaron $11.916.639. La organización explicó que estos gastos fueron presentados de manera transparente frente al total de los recursos recibidos y que todos los fondos permanecen depositados en entidades financieras vigiladas, cumpliendo con los requerimientos legales y las condiciones definidas por los donantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.