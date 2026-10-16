Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para vivir una experiencia única con la práctica del ajedrez, resultado de una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Cali y la Federación Colombiana de Ajedrez (FECODAZ). De acuerdo con la información oficial compartida por la Secretaría del Deporte y la Recreación, esta propuesta contempla seis jornadas en instituciones educativas, donde estudiantes y asistentes podrán participar en partidas simultáneas y acceder a clases gratuitas hasta el viernes 23 de octubre de 2026.

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El propósito de la iniciativa es acercar el ajedrez, denominado como el ‘deporte ciencia’, a distintas comunidades de la capital vallecaucana. Según la Secretaría del Deporte y la Recreación, se busca generar espacios de aprendizaje e integración en los que, además de disfrutar del juego, se pueda identificar a nuevos talentos que tengan potencial para desarrollarse en este deporte.

Durante las jornadas de ajedrez, los participantes tendrán la oportunidad de enfrentarse a destacados jugadores de la selección Valle, así como a integrantes de la selección Colombia que participaron recientemente en la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así lo indican las declaraciones y publicaciones realizadas por las entidades encargadas del evento.

Cristian Danilo Gil, secretario internacional de la Federación Colombiana de Ajedrez, expuso que el objetivo es reunir a más de 1.500 deportistas en el marco de esta propuesta. Además, anunció que se ofrecerán clases gratuitas para que los interesados aprendan desde los conceptos elementales, como el valor de las piezas y las principales estrategias sobre el tablero, hasta temas esenciales como el dominio del centro y la movilidad de las piezas. Gil invitó abiertamente a la comunidad a sumarse a estas actividades respaldadas por el gobierno local.

Por su parte, Juan Sebastián Herrera, maestro FIDE (maestro de la Federación Internacional de Ajedrez), y entrenador de la selección Cali, dirigió un llamado especial a las familias, recomendando la participación de niños entre los 5 y los 14 años. De este modo, se espera que el ajedrez se consolide como una disciplina accesible y formativa en entornos educativos y comunitarios. Para conocer a detalle las condiciones de participación y el calendario de las jornadas, las autoridades sugieren consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos de las jornadas simultáneas de ajedrez en Cali?

El objetivo principal de estas jornadas es acercar el ajedrez a las comunidades educativas y barriales, promoviendo espacios de integración y aprendizaje. Además, buscan identificar nuevos talentos que puedan recibir formación deportiva y fortalecer la presencia del ajedrez en la ciudad.

¿Quiénes pueden participar en las clases gratuitas de ajedrez en Cali y hasta cuándo estarán disponibles?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría del Deporte y la Recreación y la Federación Colombiana de Ajedrez, pueden participar principalmente niños entre los 5 y los 14 años, aunque la invitación está abierta para toda la comunidad interesada. Las clases gratuitas estarán disponibles en instituciones educativas hasta el viernes 23 de octubre de 2026.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.