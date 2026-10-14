Por: Caracol TV

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El reconocido exfutbolista Carlos 'el Pibe' Valderrama sorprendió a propios y extraños durante la noche de este martes, luego de que en sus cuentas oficiales de redes sociales se publicara un video que rápidamente se viralizó. En la grabación, Valderrama aparece sentado en su casa mientras su esposa, Elvira Redondo, sostiene una rasuradora y comienza a pasarla cuidadosamente sobre su melena. Esta cabellera, famosa y distintiva por su color rubio y posteriormente sus canas, ha sido durante años uno de los símbolos más recordados en la historia del fútbol colombiano y de la Selección Colombia, precisamente por el propio 'Pibe'.

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Durante el proceso, los protagonistas mantuvieron un diálogo cargado de sentido del humor y espontaneidad, que fue recogido palabra por palabra en el video. Elvira Redondo comentó: "Imagínate cuando los nietos te vean", lo que provocó la respuesta inmediata de Valderrama: "van a decir: ese no es mi abuelo". La conversación continuó con una referencia a Faustino Asprilla, exfutbolista y amigo cercano, a quien Elvira mencionó diciendo: "imaginate cuando Fausto (Asprilla) te vea, con la cabeza rapada como él". El momento concluyó con risas de ambos, y con el apunte de Elvira diciendo: "El Calvo Valderrama", a lo que 'el Pibe' respondió con su característico carisma: "No joda, se ve bacano".

Esta escena, que combinó nostalgia, humor y cambio de apariencia, generó una ola instantánea de reacciones en redes sociales y dividió opiniones entre fanáticos y seguidores. Muchos expresaron sorpresa, mientras que otros no dudaron en manifestar su apoyo y admiración al exjugador por atreverse a cambiar un símbolo tan arraigado en su imagen pública.

Ante la avalancha de comentarios y especulaciones, el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, decidió indagar y confirmó que la acción fue completamente auténtica y espontánea. Según explicó Poveda, tras intentar comunicarse con el propio Valderrama sin éxito, contactó a Elvira Redondo, quien ratificó que el cambio de look fue real y que todo respondió únicamente a un deseo de variar la imagen.

El impacto del video reavivó la atención sobre la figura de Valderrama, un personaje que no solo marcó historia en el campo de juego, sino que ha mantenido su presencia en la esfera pública utilizando su imagen en diferentes ámbitos desde su retiro. El desenlace de esta trasformación y la respuesta del propio Valderrama en los próximos días mantienen a sus seguidores a la expectativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cambio de look del 'Pibe' Valderrama causó tanto revuelo en redes sociales?

El cambio de look de Carlos 'el Pibe' Valderrama provocó un gran revuelo en redes sociales porque su melena rubia y luego canosa ha sido uno de los rasgos más emblemáticos y recordados tanto en la Selección Colombia como en la cultura popular del país. El video del corte, compartido por el propio Valderrama y protagonizado por su esposa Elvira Redondo, tomó por sorpresa a muchos seguidores, quienes identifican su imagen y legado deportivo justamente con ese distintivo peinado.

¿Qué motivo llevó a Carlos 'el Pibe' Valderrama a cortarse el cabello según Blu Radio?

Según información del periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, luego de conversar con Elvira Redondo, esposa de Valderrama, el motivo del corte de cabello fue simplemente un deseo de cambiar la apariencia. No hubo razones externas o de salud involucradas, solo la espontaneidad y las ganas de variar su imagen tan reconocida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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