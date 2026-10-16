Por: Noticiero 90 minutos

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Después de tres años consecutivos ocupando el segundo lugar en el mundo, Jeshua Folleco logró finalmente el título que esperaba. El joven patinador de Cali se coronó campeón mundial en la categoría Solo Danza Junior Varones, durante los World Skate Games Asunción 2026, aportando así un nuevo logro al deporte caleño. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, Folleco alcanzó la medalla de oro con una puntuación de 135,65, superando al italiano Yuri Allegranti, que sumó 127,86 puntos, y al español Joan Jardí Marco, quien ocupó el tercer puesto con 124,56 unidades.

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Este triunfo adquiere un significado especial para Folleco, quien había sido subcampeón mundial en tres ocasiones previas desde 2023. "Tres años consecutivos desde 2023 siendo subcampeón del mundo y ya, por fin, puedo decir que soy campeón mundial. Mucha felicidad por todo", afirmó el deportista tras conseguir el oro, testimonio recogido por el portal citado.

Además de su participación individual, Jeshua Folleco logró igualmente una medalla de bronce en Pareja Danza Sénior, compitiendo junto a María Paula Muñoz. A esto se suma su tercer puesto en Danza Varones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, lo que evidencia su constancia y competitividad en diferentes escenarios internacionales. El camino hacia este campeonato tampoco estuvo exento de obstáculos, ya que el patinador relató haber perdido su vuelo debido a un terremoto de magnitud ocho en Panamá; tras llegar a Asunción, debió presentarse casi de inmediato a competir en Pareja Danza Sénior, consiguiendo aún así subir al podio y llevarse luego el oro en la categoría junior.

En sus declaraciones, Folleco reconoció el apoyo fundamental de su familia: su madre, encargada de confeccionar los trajes para las competencias, y su padre, médico de profesión, quien ha hecho sacrificios significativos para acompañar su proceso deportivo. Además, extendió su agradecimiento hacia sus entrenadores Enrique de Mata y Pedro Romero, así como al presidente Alberto Herrera y las personas vinculadas a su preparación.

Mientras tanto, otro nombre caleño resonó en Asunción. Brayan Carreño inició su participación en Solo Danza Sénior Varones con un excelente desempeño, al conseguir 71,93 puntos y ubicarse primero en el programa Style Dance, superando a los argentinos Facundo Nieva y Bruno Allegranti. Tanto Folleco como Carreño entrenan en Cali bajo la orientación de técnicos argentinos, quienes han acompañado su crecimiento en el patinaje artístico colombiano.

Con este nuevo título, Cali celebra una proeza deportiva internacional y se afianza como cuna de talentos en el patinaje artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Jeshua Folleco el oro en los World Skate Games Asunción 2026?

Jeshua Folleco consiguió el primer puesto en la categoría Solo Danza Junior Varones en los World Skate Games Asunción 2026 gracias a una puntuación de 135,65, que le permitió superar a sus rivales italianos y españoles. El camino hacia el título estuvo marcado por tres años previos siendo subcampeón mundial y también por dificultades como la pérdida de su vuelo debido a un terremoto, pero su esfuerzo y el apoyo familiar resultaron claves para el triunfo.

¿Qué obstáculos enfrentó Jeshua Folleco antes de coronarse campeón mundial en patinaje artístico?

Antes de ganar el oro en Solo Danza Junior Varones, Jeshua Folleco tuvo que superar varios obstáculos, como la pérdida de su vuelo por un terremoto en Panamá y el tener que competir casi inmediatamente tras su llegada a Asunción. Además, llevaba tres años siendo subcampeón mundial, lo que hacía que el desafío mental y emocional fuera aún mayor, según su propio testimonio citado por Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.