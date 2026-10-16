Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para ofrecer este fin de semana una agenda diversa que apunta tanto a quienes buscan descubrir nuevos espacios como a los que prefieren quedarse en la ciudad explorando diferentes opciones culturales. Según información de Noticiero 90 Minutos, desde el viernes 16 de octubre arrancan actividades que involucran cine, conciertos, arte y recorridos turísticos, y muchas de ellas se extienden hasta el domingo.

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El epicentro de la jornada inicial es el Festival Internacional de Cine de Cali, conocido como FICCALI, que continúa su programación en escenarios representativos de la ciudad como el teatro Los Cristales. Esta alternativa permite que los interesados en propuestas cinematográficas inicien el fin de semana sumergidos en el ambiente del séptimo arte.

El sábado 17 de octubre, la escena musical toma protagonismo con la presentación de Ryan Castro en el estadio Pascual Guerrero. Este concierto de música urbana se convierte, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, en uno de los principales planes para quienes disfrutan compartir la emoción de un espectáculo en vivo. Los seguidores del artista tienen aquí la oportunidad de vibrar con sus grandes éxitos y vivir una noche distinta en uno de los lugares más emblemáticos de Cali.

Paralelamente, el Sucursal Fest también tiene su espacio el sábado 17. Este evento reúne música, emprendimientos y otras experiencias variadas, ideal para las personas que buscan compartir con amigos, familia o simplemente recorrer nuevas propuestas culturales de la ciudad.

La agenda cultural de Cali no solo se enfoca en el entretenimiento. Para quienes prefieren los museos y exposiciones, la Bienal Internacional de Artes Gráficas ofrece programación hasta el lunes 19 de octubre, con entrada libre. Así, quienes disfrutan del arte tienen otra alternativa sin costo para sumarse a la movida cultural local.

El turismo local también es protagonista este fin de semana gracias al bus turístico, que realizará recorridos especiales el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Quienes busquen conocer Cali desde una perspectiva distinta pueden aprovechar esta opción para recorrer algunos de los espacios más significativos y vivir la ciudad de manera diferente.

Con cine, música, arte y turismo, la invitación es a consultar la programación, elegir el plan más afín y redescubrir Cali desde su variada oferta cultural y lúdica. Todo indica que, para disfrutar la ciudad al máximo, no es necesario salir de ella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades culturales y de entretenimiento en Cali este fin de semana?

Según Noticiero 90 Minutos, las actividades más destacadas en Cali van desde el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI), pasando por el concierto de Ryan Castro en el estadio Pascual Guerrero, hasta el Sucursal Fest, la Bienal Internacional de Artes Gráficas con entrada libre y los recorridos en el bus turístico el sábado y domingo. Son planes diversos que incluyen cine, música, arte y turismo local.

¿Qué es el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) y cuáles son sus escenarios principales?

El Festival Internacional de Cine de Cali, conocido como FICCALI, es un evento que reúne propuestas cinematográficas en diferentes escenarios de la ciudad, incluyendo el teatro Los Cristales. Según la programación de este fin de semana, FICCALI sigue siendo una de las principales alternativas culturales, dirigida especialmente a quienes buscan experiencias diferentes relacionadas con el séptimo arte en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.