Por: Noticiero 90 minutos

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Óscar Tunjo, piloto nacido en Cali, fue distinguido con la Gran Cruz de la Alcaldía de Cali, una de las máximas condecoraciones distritales, como reconocimiento a su conquista del título en la categoría LMP3 del IMSA VP Racing SportsCar Challenge. Según lo informado por la Alcaldía de Cali y citado por 90 Minutos, este campeonato es uno de los certámenes automovilísticos más relevantes del norte del continente y resalta la incursión de Tunjo en escenarios internacionales representando el talento caleño. La ceremonia del homenaje, realizada en Cali, estuvo liderada por el alcalde Alejandro Eder y el secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, quienes destacaron la importante trayectoria del piloto y su contribución al posicionamiento de la ciudad en el panorama internacional del automovilismo.

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Durante la temporada 2026, Óscar Tunjo logró asegurarse el campeonato de manera anticipada el 1 de octubre, tras imponerse en el circuito de Road Atlanta. De acuerdo con los datos provistos por 90 Minutos, el piloto finalizó la temporada disputando 13 carreras, en las que alcanzó 12 podios y seis victorias, resultados que lo consolidaron como uno de los grandes protagonistas de la categoría. En palabras del propio Tunjo, “este triunfo no es cuestión de suerte, sino que es el esfuerzo de más de 20 años dedicado a este hermoso deporte”, agradeciendo también el respaldo de su familia, la administración distrital y los medios de comunicación.

La trayectoria de Tunjo ha estado marcada por la disciplina y la perseverancia, características enfatizadas tanto por él como por las autoridades locales. El piloto detalló las dificultades que implica forjar una carrera deportiva en el automovilismo internacional desde Colombia, mencionando obstáculos como la falta de infraestructura adecuada y los retos económicos. No obstante, subrayó el orgullo que siente al ser embajador de Cali en circuitos competitivos de alto nivel. Por su parte, el alcalde Eder describió a Tunjo como un ejemplo de superación para la juventud caleña, mientras que el secretario Camacho resaltó tanto sus capacidades deportivas como humanas.

En la temporada destacada, Tunjo también obtuvo resultados sobresalientes en pistas como Daytona, Road America y Austin. Además, la Alcaldía de Cali anunció la posibilidad de exhibir el auto con el que alcanzó el campeonato durante la Feria de Cali. Este reconocimiento evidencia, de acuerdo con 90 Minutos, el papel de Tunjo como representante del talento deportivo local ante el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la temporada 2026 de Óscar Tunjo en el IMSA VP Racing SportsCar Challenge?

Durante la temporada 2026, Óscar Tunjo disputó un total de 13 carreras en el campeonato IMSA VP Racing SportsCar Challenge, logrando 12 podios y seis victorias, resultados que le permitieron asegurar el título de la categoría LMP3 de forma anticipada en el circuito de Road Atlanta. Según 90 Minutos, su desempeño lo consolidó como uno de los protagonistas del certamen norteamericano.

¿Qué significa la categoría LMP3 y por qué es importante para el automovilismo colombiano?

LMP3 es la sigla de Le Mans Prototype 3, una categoría automovilística internacional que forma parte de varios campeonatos de resistencia y velocidad, como el IMSA VP Racing SportsCar Challenge. Su importancia radica en ser una plataforma que permite a pilotos como Óscar Tunjo mostrar su talento en escenarios internacionales, destacando la representación y proyección del automovilismo colombiano a nivel mundial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.