Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, notificó que este viernes continuará en distintos puntos de la ciudad con reparaciones y tareas de mantenimiento en las redes del sistema de acueducto. Según informó la Gerencia de Acueducto, estas obras comprenden maniobras específicas para el reemplazo de válvulas y la optimización de las redes en varias zonas. Debido a estos trabajos, se registrarán suspensiones temporales en el suministro de agua potable en determinados sectores de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con Emcali, estas interrupciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar el correcto funcionamiento en el futuro, además de contribuir a evitar emergencias derivadas de daños imprevistos en las tuberías principales. En ese contexto, la entidad explicó que todas las maniobras previstas forman parte de un plan de modernización y optimización programada de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

La compañía detalló que los barrios que estarán afectados por la falta de agua potable durante las obras comprenden varias direcciones específicas. Entre estos sectores se encuentran Alfonso López, en carrera 7 L Bis con calle 73; La Rivera, en calle 70 número 1 J 25; Las Américas, en carrera 11 D número 38 - 22; Pueblo joven, en diagonal 48 Oeste número 54 A 36; Ciudad Pacífica, en calle 48 con carrera 122; Mojica, en calle 84 número 28 D4 -10; Promociones Populares, en carrera 26 I número 89 - 48; y Siloé, en diagonal 47 Oeste número 54 A 36. Esta lista fue presentada directamente por Emcali como información oficial.

La empresa recomendó a los habitantes de los barrios señalados tomar precauciones anticipadas, como almacenar la cantidad de agua necesaria para el consumo y actividades básicas durante el lapso de suspensión, cuyo tiempo específico no fue detallado en el comunicado. Este tipo de medidas busca reducir el impacto de la interrupción y facilitar la adaptación de la ciudadanía afectada.

Este informe se realizó exclusivamente con la información pública y oficial proporcionada por Emcali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este viernes según Emcali?

Los barrios que experimentarán suspensión del servicio de agua potable este viernes por actividades de reparación y mantenimiento en las redes del acueducto, según la información de Emcali, incluyen Alfonso López, La Rivera, Las Américas, Pueblo joven, Ciudad Pacífica, Mojica, Promociones Populares y Siloé, cada uno con direcciones específicas donde se realizarán los trabajos.

¿Por qué se realizan trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

Las tareas de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de Cali, según Emcali, se efectúan con el fin de reponer válvulas y optimizar las redes hidráulicas de la ciudad. Estas acciones buscan evitar daños inesperados y mejorar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.