Por: Noticiero 90 minutos

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Palmira se convertirá en el escenario central del Reinado Nacional de la Agricultura, uno de los certámenes más representativos en la exaltación del campo colombiano y la cultura agrícola del país. En la próxima edición, Isabela López, joven de 22 años, caleña y estudiante de Licenciatura en Educación Física, será la encargada de representar al Valle del Cauca en una competencia donde la belleza y la fuerza femenina destacan el papel de la mujer y la tradición rural en Colombia. Esta información ha sido publicada por Noticiero 90 Minutos.

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Isabela López asume este reto respaldada por su identidad caleña, la alegría y el sabor característicos de la capital de la salsa. No solo espera conquistar al jurado y al público, sino también mostrar la riqueza cultural y la diversidad de Valle del Cauca. Para ella, ser representante en este evento significa mucho más que participar en un concurso de belleza: implica visibilizar la identidad de su ciudad, el empuje de sus mujeres y la energía que identifica la región, factores que, según la joven, han facilitado el desarrollo y el emprendimiento en el Valle.

Con experiencia previa en otros certámenes —como el Reinado de la Panela y el Miss Grand Valle, donde representó a Cali—, Isabela aporta una visión fresca y comprometida. Ahora, con miras al Reinado Nacional de la Agricultura en Palmira, reafirma su deseo de honrar a quienes, día tras día, trabajan la tierra y contribuyen a la riqueza agrícola del país.

El evento, de acuerdo con el mismo medio, se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de noviembre de 2026 en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, y forma parte de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Esta celebración tiene como objetivo principal enaltecer la labor de las comunidades campesinas, resaltar el impacto del sector agrícola y visibilizar el rol de la mujer como motor del desarrollo rural. Además de la tradicional gala de belleza, las candidatas participan en actividades culturales y comunitarias que fortalecen el vínculo con las tradiciones y la vida en el campo.

De esta manera, Isabela López se prepara para dejar en alto el nombre del Valle del Cauca, con un mensaje de inclusión, diversidad y reconocimiento al trabajo agrícola. Su participación busca inspirar a otras mujeres a seguir siendo protagonistas del cambio en sus territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el Reinado Nacional de la Agricultura 2026 en Palmira?

La edición 2026 del Reinado Nacional de la Agricultura tendrá lugar en Palmira, Valle del Cauca, entre el 12 y el 15 de noviembre, en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura, según datos de Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál es el objetivo principal del Reinado Nacional de la Agricultura?

Este certamen busca exaltar el trabajo de las comunidades agrícolas colombianas, visibilizar la importancia del sector agropecuario y reconocer el papel de la mujer en el desarrollo del campo, a través de actividades culturales y comunitarias relacionadas con la tradición rural.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.