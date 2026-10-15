Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) buscan quedarse con la hidroeléctrica de Salvajina, actualmente propiedad de Celsia, en una operación que podría ampliar su participación en el negocio de generación de energía. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció este jueves 15 de octubre que la oferta presentada por la empresa pública fue aceptada y que el proceso deberá recibir el visto bueno del Concejo de la ciudad.

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Según explicó el mandatario, Emcali presentó hace cuatro meses una oferta no vinculante para adquirir la central. La operación, de acuerdo con Éder, no implicaría un desembolso de dinero ni la contratación de una deuda, pues se realizaría mediante un intercambio de activos: Emcali entregaría su participación del 18 % en Celsia y recibiría a cambio la hidroeléctrica de Salvajina.

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El gerente de Emcali, Roger Mina, señaló que el trámite formal ya comenzó y que el acuerdo sería presentado ante el Concejo de Cali. La expectativa de la administración es que la aprobación se concrete antes de finalizar 2026, para que la transacción pueda ejecutarse durante el primer trimestre de 2027. El cronograma, sin embargo, depende de que se cumplan los pasos institucionales correspondientes.

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La central hidroeléctrica está ubicada en el norte del Cauca y hace parte de la infraestructura energética que opera Celsia. La compañía reporta una capacidad instalada de 285 megavatios, mientras que durante el anuncio el gerente de Emcali mencionó una capacidad de 345 megavatios. La diferencia entre las cifras deberá aclararse en la información técnica de la operación.

Para la Alcaldía, la adquisición permitiría a Emcali fortalecer sus finanzas y ampliar su papel en la generación de electricidad. Éder sostuvo que contar con este activo ayudaría a reducir la exposición de la empresa a las fluctuaciones de los precios de la energía en bolsa y abriría la posibilidad de ofrecer alternativas más competitivas a usuarios residenciales y comerciales. No obstante, las tarifas de energía en Colombia continúan sujetas a la regulación nacional.

Otro de los argumentos presentados por el alcalde es la importancia de Salvajina para la seguridad hídrica de Cali. Además de generar electricidad, el embalse cumple una función en la regulación del río Cauca y contribuye al manejo del agua en temporadas de lluvias y sequía. Por eso, Éder destacó que el proyecto tendría relevancia tanto para la prestación de servicios públicos como para la planificación de largo plazo de la ciudad.

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La eventual compra marcaría un cambio en la estrategia empresarial de Emcali, que busca convertirse en un actor de mayor peso en el mercado energético. Antes de concretarse, el negocio deberá superar la revisión y aprobación correspondientes. La administración local espera que la operación fortalezca la empresa pública y le permita ampliar sus fuentes de ingresos, aunque sus efectos dependerán de las condiciones finales del acuerdo y de la gestión de la hidroeléctrica.

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