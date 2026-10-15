Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali, junto a la empresa ENRUTA, presentó el inicio de un nuevo modelo de gerencia integral para la red semafórica de la ciudad, cuyo objetivo es optimizar la coordinación, agilizar la respuesta ante fallas y fortalecer el mantenimiento de los semáforos. Según informó el Noticiero 90 Minutos, esta estrategia incluye equipos técnicos especializados, mecanismos para recoger reportes ciudadanos y un sistema de seguimiento técnico para las intervenciones, con el fin de abandonar la tradicional atención aislada y avanzar hacia una gestión articulada y preventiva.

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El nuevo esquema plantea que, mientras la Secretaría de Movilidad mantiene sus funciones de autoridad de tránsito —incluyendo la dirección y supervisión semafórica—, ENRUTA asume la gerencia y coordinación operativa del sistema. Así, se espera contar con información más precisa sobre el estado de la red, lo que permitirá orientar mejor las decisiones de inversión relacionadas con la semaforización de Cali.

Actualmente, Cali dispone de 523 intersecciones semaforizadas; de estas, solo 25 cuentan con tecnología inteligente y hay alrededor de 483 controladores pertenecientes a 10 tecnologías distintas. Sin embargo, el diagnóstico presentado identificó retos considerables: 108 controladores se consideran obsoletos, 25 intersecciones están fuera de servicio y cerca de una cuarta parte de la red no se puede monitorear desde el Centro de Control. A esto se suma la ausencia de un inventario técnico unificado y la dificultad histórica para coordinar suministros, mantenimientos y diagnósticos.

La nueva gerencia integral responde a estos desafíos con acciones concretas: 12 cuadrillas, 26 técnicos en campo y 2 supervisores estarán disponibles, con equipos especializados operando 24/7 para atender emergencias y labores de mantenimiento; siete vehículos equipados con GPS apoyarán la movilidad de los equipos, y la ciudadanía podrá reportar fallas llamando a la línea destinada, recibiendo un caso para hacerle seguimiento. El tiempo máximo para llegar ante una falla crítica será de 60 minutos, con la meta de restablecer el servicio en un máximo de seis horas, según la clasificación del incidente.

La administración señaló que para el 31 de diciembre de 2026 se proyecta completar un inventario y diagnóstico técnico de todas las intersecciones. En una primera etapa, se priorizarán 15 intersecciones críticas conforme a criterios de riesgo y obsolescencia. La primera fase contará con una inversión aproximada de $23.743 millones, abarcando insumos, operación, mantenimiento y el diagnóstico detallado de la red semafórica. Los resultados se evaluarán mensualmente con base en indicadores como el tiempo de reparación y la disponibilidad del servicio, buscando convertir la gestión semafórica en un proceso más eficiente y transparente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Cali reportar semáforos dañados con el nuevo modelo?

De acuerdo con lo anunciado en Noticiero 90 Minutos, la ciudadanía cuenta con una línea telefónica específica ((602) 380 8957) para reportar fallas en la red semafórica. Cada reporte genera un número de caso para asegurar el seguimiento y una respuesta oportuna por parte de las cuadrillas técnicas, que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Qué implica que una intersección semafórica esté fuera de servicio en Cali?

Según la información oficial, una intersección es un cruce vial regulado por uno o varios semáforos, todos controlados por un mismo sistema. Cuando una intersección está fuera de servicio, pueden dejar de funcionar varios semáforos simultáneamente, lo que impacta tanto la movilidad vehicular como la peatonal, generando retos en la seguridad y el flujo vehicular en la zona afectada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.