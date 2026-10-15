Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de un proceso científico muy riguroso, que se apoya en el análisis exhaustivo de datos atmosféricos. Lejos de ser una mera suposición, este cálculo se fundamenta en el uso de tecnología avanzada y métodos matemáticos complejos orientados a comprender el inestable sistema climático de la Tierra. Según la información recopilada en 90minutos.co, el punto de partida para anticipar el tiempo es la recolección masiva de información en todo el mundo, que incluye variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento.

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La obtención de estos datos se logra gracias a una red global que integra estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas flotando sobre los océanos, sensores en aviones comerciales y globos sonda capaces de ascender a la estratosfera. A esto se suman los satélites meteorológicos, que orbitan permanentemente la Tierra y capturan imágenes detalladas de los sistemas de nubes, además de los radares terrestres que permiten hacer un seguimiento en tiempo real de la evolución de las lluvias. Cada elemento en esta cadena tiene un papel específico en la construcción de un modelo confiable sobre el clima futuro.

En el tratamiento de la información recopilada por los satélites, el siguiente paso es crucial: los datos se transmiten a centros internacionales con supercomputadoras de gran capacidad, donde son procesados mediante modelos numéricos de predicción. Estos modelos, como lo reportan en 90minutos.co, se basan en principios fundamentales de la física y la termodinámica, con el objetivo de simular la dinámica futura del aire y las masas de humedad. Al dividir la atmósfera en una especie de cuadrícula tridimensional, el sistema calcula el desarrollo de las condiciones climáticas minuto a minuto, permitiendo así que los meteorólogos puedan anticipar el comportamiento del clima con un mayor grado de precisión.

En relación al pronóstico concreto para la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que para este jueves se espera un cielo parcialmente cubierto y tiempo seco durante el día, mientras que en la noche existe una probabilidad de lluvias que irán desde ligeras hasta moderadas. Estas precipitaciones estarían asociadas al transporte de humedad proveniente del occidente y al ascenso forzado del aire sobre la cordillera, situaciones que suelen influir en el comportamiento climático regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción del clima, según lo explicado por 90minutos.co, son programas computacionales que aplican leyes físicas y principios de la termodinámica para simular cómo las masas de aire y humedad se moverán en el futuro. Dividen la atmósfera en una cuadrícula tridimensional y calculan los cambios minuto a minuto, proporcionando estimaciones cada vez más precisas sobre el estado del tiempo en distintas regiones.

¿Qué herramientas se utilizan para recopilar datos del clima a nivel mundial?

De acuerdo con la información de 90minutos.co, la recolección de datos climáticos se realiza mediante una red internacional compuesta por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones equipados con sensores, globos sonda y satélites meteorológicos que orbitan el planeta. Los radares terrestres complementan esta tarea al registrar la evolución de las lluvias en tiempo real, lo que permite anticipar posibles fenómenos climáticos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.