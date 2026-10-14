Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted planea movilizarse en vehículo particular por Cali este jueves 15 de octubre, es indispensable que revise el último dígito de su placa antes de salir. Según el esquema vigente implementado en la ciudad, la medida de pico y placa estará activa durante toda la jornada, afectando a ciertos vehículos de acuerdo con el número con el que termina su placa. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad de Cali, para el segundo semestre de 2026 esta restricción aplica el jueves para placas terminadas en 5 y 6, con un horario continuo desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

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Este control de movilidad se estableció en la ciudad desde el primero de julio y estará en marcha durante todo el segundo semestre del año. El esquema consiste en una rotación diaria de los dígitos entre lunes y viernes, de modo que cada día de la semana corresponde a un par distinto de números de placa, lo que exige atención permanente por parte de los conductores. En su comunicación oficial publicada el 26 de junio de 2026, la Secretaría de Movilidad de Cali enfatizó que entre el 1 y el 3 de julio se llevó a cabo una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida, y que desde el 6 de julio comenzaron a imponerse los comparendos.

El cumplimiento de esta restricción es fundamental para evitar sanciones. Según la normativa, quienes circulen durante las horas restringidas exponiéndose a la infracción pueden recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además del riesgo de inmovilización del vehículo por parte de las autoridades. Es importante recalcar que la medida aplica únicamente sobre los vehículos de servicio particular, por lo que no todos los automotores están sujetos a la normativa.

Existen excepciones claras dentro de la regulación. Motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos debidamente parametrizados, así como vehículos de carga cuya capacidad sea igual o superior a cinco toneladas y aquellos destinados a servicios especiales, se encuentran exentos de la medida. También aplica la excepción a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Por esto, se recomienda a los ciudadanos verificar si su vehículo se encuentra dentro de los mencionados grupos antes de planear su desplazamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 15 de octubre?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el pico y placa para este jueves 15 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. La restricción está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, sin interrupciones a lo largo del día, en todo el perímetro urbano de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

La normativa señala que las motocicletas, los vehículos eléctricos e híbridos correctamente registrados, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos que transportan personas con movilidad reducida pueden circular sin restricción, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.