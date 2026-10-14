Por: Noticiero 90 minutos

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Cali es nuevamente escenario de movilizaciones sociales este miércoles, 14 de octubre. Según información de Noticiero 90 Minutos, la jornada fue convocada por sectores de la oposición, sindicatos, docentes y organizaciones políticas, quienes sumaron fuerzas para expresar sus exigencias y posiciones en las calles de la ciudad. La cita para este evento se fijó a las 9:00 a. m. en la Plazoleta Jairo Varela, punto estratégico del centro caleño que sirvió como lugar de encuentro para los manifestantes.

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Desde las primeras horas de la mañana, se evidenció una importante concentración de personas portando carteles, coreando consignas, tocando instrumentos y acompañando la manifestación con música. El recorrido definido partió del punto de encuentro hacia el Parque de las Banderas, localizado en el sur de la ciudad, atravesando así el corazón de Cali por el reconocido corredor de la Calle 5. De acuerdo con el mismo medio, la marcha avanzó con acompañamiento permanente de las autoridades locales y la activa presencia de distintos gremios vinculados al sector trabajador, confirmando el carácter plural del evento.

Para las 9:30 a. m., la columna de manifestantes había comenzado a movilizarse por la ruta establecida, mientras miembros de las fuerzas de seguridad supervisaban el desarrollo pacífico de la movilización. Esta presencia oficial se planteó, según la información publicada, como medida preventiva para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad ciudadana durante el trayecto. La convocatoria involucró a sectores con demandas diversas, reflejando la complejidad del actual clima social y político en la ciudad de Cali.

Debido a la masiva participación, las autoridades comunicaron posibles afectaciones en la movilidad a lo largo de la Calle 5, principal arteria afectada por la manifestación. Como respuesta a esta situación, se recomendó a los conductores tomar vías alternativas para desplazarse hacia el sur de la ciudad, utilizando corredores como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, rutas propuestas para minimizar el impacto vehicular en la zona de influencia de la marcha.

La cobertura de Noticiero 90 Minutos destaca que la jornada es noticia en desarrollo, en la medida en que continúa avanzando la marcha y evolucionan los acontecimientos en el terreno. De esta manera, Cali vuelve a ubicarse como referente nacional del ejercicio democrático en las calles, en un contexto marcado por la convergencia de diversas agendas sociales y políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se realizan movilizaciones sociales en Cali hoy?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la movilización social que se lleva a cabo hoy en Cali fue convocada por sectores de la oposición, sindicatos, docentes y organizaciones políticas. La marcha surge como expresión de distintas exigencias y demandas de estos grupos hacia las autoridades, buscando visibilizar sus inquietudes y ejercer el derecho a la protesta en un espacio público.

¿Cuáles vías de Cali están afectadas por las marchas del 14 de octubre?

Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, la principal vía afectada por las marchas de este 14 de octubre en Cali es la Calle 5, especialmente en el tramo que conecta el centro de la ciudad con el sur, donde se encuentra el Parque de las Banderas. Las autoridades recomendaron rutas alternas como la Avenida 3N, Calle 13N, Avenida 8N, Avenida 4N, Avenida 1N, Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, buscando reducir congestiones en el área del evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.