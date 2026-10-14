Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es un producto fundamental del avance científico y tecnológico, que permite anticipar las condiciones atmosféricas en todo el mundo. Esta predicción se basa en técnicas avanzadas y rigurosos modelos matemáticos, desarrollados para descifrar y comprender el complejo sistema climático de la Tierra. Según el portal 90minutos.co, la observación meteorológica inicia con la recopilación masiva de datos: en todo el planeta se recolecta información sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y dirección de los vientos desde múltiples fuentes. Para lograrlo, existe una red global compuesta por estaciones meteorológicas en tierra, boyas en los océanos, aviones comerciales que reportan datos en vuelo y globos sonda que ascienden incluso hasta la estratosfera. En el espacio, los satélites meteorológicos cumplen un rol decisivo al proveer imágenes en tiempo real de los sistemas nubosos, mientras que los radares ubicados en tierra vigilan la evolución precisa de las precipitaciones.

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Una vez recopilada esta vasta cantidad de información, los datos son enviados a centros internacionales dotados de supercomputadoras, donde se lleva a cabo el análisis. Estas supercomputadoras ejecutan modelos numéricos de predicción meteorológica, que son programas capaces de aplicar leyes fundamentales de la física y la termodinámica para estimar cómo las distintas masas de aire se moverán e interactuarán. La atmósfera es dividida en una rejilla tridimensional, lo que permite calcular de manera exhaustiva los posibles cambios en el clima, minuto a minuto. Este proceso convierte los datos brutos en pronósticos de alta precisión, fundamentales para la planificación diaria y la toma de decisiones en muchas áreas.

En cuanto al pronóstico puntual para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), citada por 90minutos.co, indicó que para este miércoles se espera tiempo mayormente seco, con alta radiación solar durante la mañana y la tarde. Sin embargo, en horas de la noche, el efecto de la brisa proveniente del valle hacia la montaña podría aumentar la nubosidad y ocasionar lluvias en sectores específicos, especialmente sobre la vertiente oriental de los Farallones de Cali. Las condiciones atmosféricas en los niveles medios de la tropósfera —capa inferior de la atmósfera terrestre— permanecerán estables, aunque el calentamiento diurno y la humedad disponible mantendrán un potencial de lluvias entre medio y bajo para el día de hoy y el siguiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que utiliza las leyes de la física y la termodinámica para simular la evolución de la atmósfera. Divide el espacio atmosférico en pequeñas "celdas" tridimensionales y calcula, paso a paso, los posibles cambios en variables como temperatura, presión y viento, permitiendo anticipar el clima con alta precisión, según explica 90minutos.co.

¿Por qué es importante el pronóstico del clima para ciudades como Cali?

El pronóstico del clima es vital para ciudades como Cali, ya que permite a la población y a las autoridades prepararse ante posibles lluvias o altas temperaturas, facilitando la planificación de actividades diarias y la prevención de riesgos asociados al clima, de acuerdo con la información aportada por la CVC a 90minutos.co.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.