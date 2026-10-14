Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles 14 de octubre se llevará a cabo una marcha en Cali que impactará varias de las vías principales de la ciudad. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Movilidad, la manifestación tiene previsto iniciar en la Plazoleta Jairo Varela y avanzar hacia el sur, finalizando su recorrido en el Parque de las Banderas. Este trayecto implica el desplazamiento desde el centro hasta el sur de Cali, atravesando la Calle 5, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Las autoridades han advertido que esta movilización afectará la movilidad en ese corredor vial, por lo que se solicita a los ciudadanos estar atentos y tomar precauciones especiales durante la jornada.

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Para mitigar los posibles inconvenientes en la circulación vehicular generados por la marcha, la Secretaría de Movilidad ha recomendado a los conductores considerar rutas alternas como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas vías funcionan como alternativas al paso por la Calle 5 y permitirían rodear la zona afectada por la movilización. El llamado de las autoridades es claro: salir con anticipación y consultar las indicaciones de tránsito para evitar contratiempos en los desplazamientos habituales.

El desarrollo de esta marcha en Cali refleja la importancia de mantener canales de comunicación entre ciudadanía y autoridades, además de la relevancia de planificar adecuadamente los movimientos urbanos en jornadas donde se presentan manifestaciones. No solo se ve involucrado el flujo vehicular, sino también la organización de actividades cotidianas de quienes transitan o habitan en los puntos que atraviesa la marcha. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes se desplacen durante el tiempo de la manifestación deben consultar información actualizada y seguir las indicaciones para minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad vial tanto para manifestantes como para conductores y peatones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido exacto de la marcha en Cali el 14 de octubre?

El recorrido de la marcha parte de la Plazoleta Jairo Varela y avanza por la Calle 5 hasta llegar al Parque de las Banderas. Esta información fue divulgada por la Secretaría de Movilidad, la cual también señaló que la marcha recorrerá el trayecto desde el centro hacia el sur de la ciudad, impactando la movilidad en ese sector.

¿Qué rutas alternas recomienda la Secretaría de Movilidad de Cali durante la marcha?

Las rutas alternas sugeridas por la Secretaría de Movilidad incluyen la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas opciones están destinadas a evitar la congestión en la Calle 5 y a facilitar los desplazamientos durante la marcha.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.