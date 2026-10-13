Por: Noticiero 90 minutos

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Un total de 1.200 policías fue destinado para el acompañamiento de las marchas programadas este miércoles 14 de octubre en Cali, según información suministrada por la Alcaldía de Cali. La Administración Distrital anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el objetivo de monitorear de cerca todo el desarrollo de la movilización y responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la jornada.

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De acuerdo con lo informado, el dispositivo de seguridad previsto para este día contempla la implementación de controles en distintos puntos estratégicos de la ciudad, y una vigilancia reforzada tanto en los accesos principales como en las salidas de Cali. Además, se establecieron medidas especiales para asegurar la protección de las estaciones del sistema de transporte masivo MIO, infraestructura que ha sido identificada como prioritaria en situaciones de manifestaciones públicas.

La concentración de la movilización está proyectada para iniciar en la plazoleta Jairo Varela, desde donde los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el parque de las Banderas. Las autoridades locales indicaron que su objetivo es acompañar la manifestación, salvaguardando en todo momento la seguridad y la movilidad tanto de quienes participan como de los demás ciudadanos.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, detalló que la labor de los 1.200 miembros de la Policía Nacional estará enfocada tanto en el acompañamiento como en acciones preventivas a lo largo del recorrido de la marcha. Desde el PMU, se realizará un monitoreo permanente, lo que permitirá atender de forma inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo el orden público, la infraestructura urbana o la tranquilidad de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró el respeto de la Administración Distrital por el derecho a la movilización social, puntualizando que es igualmente prioritario garantizar los derechos de quienes deciden marchar y de quienes no participan de las manifestaciones. El mandatario fue enfático al advertir que, ante cualquier acto de violencia, vandalismo, desmanes o bloqueos, la respuesta de las autoridades será "rápida y contundente", según declaración recogida en Noticiero 90 Minutos. Finalmente, la Alcaldía llamó a que la jornada se desarrolle de manera pacífica y con respeto a las personas, los bienes públicos y privados de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acompañará la Policía Nacional las marchas del 14 de octubre en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, 1.200 policías estarán encargados de acompañar la movilización de este 14 de octubre, con operaciones de control en diferentes puntos, vigilancia en entradas y salidas de la ciudad, y protección de la infraestructura estratégica, especialmente las estaciones del sistema MIO.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y cuál es su función durante las marchas?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un centro de coordinación desde el cual las autoridades de Cali realizarán seguimiento en tiempo real del transcurso de las marchas, permitiendo atender cualquier incidente que afecte la seguridad y la movilidad en la ciudad durante la movilización del 14 de octubre.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.