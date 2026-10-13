Por: Noticiero 90 minutos

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Más de 200 estudiantes de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle completaron 63 días sin poder realizar sus prácticas clínicas, luego del terremoto que ocurrió el 10 de agosto y que ocasionó daños importantes en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle (HUV). Esta crisis ha generado una profunda preocupación entre los estudiantes de cuarto y quinto año, quienes expresan sus dudas respecto al anunciado regreso para el 19 de octubre. De acuerdo con información de 90 Minutos, los futuros médicos solicitan explicaciones claras y precisas sobre los escenarios en los que podrán continuar su formación profesional.

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La mayor inquietud de los estudiantes se centra en la falta de convenio formalizado con la Clínica Cali, además de la no aprobación de las tres rotaciones previstas en la Fundación Valle del Lili. Como señaló Isabella Villegas, estudiante de cuarto año: "cómo nos dan una fecha sin tener todos los convenios confirmados. Dos, no tenemos cronogramas académicos con nuestros docentes y tres, se conoce hasta el momento que también hay falta de comunicación desde el programa con muchos docentes". Este panorama deja en evidencia la ausencia de una estructura definida para el retorno a las actividades clínicas y la necesidad de mejorar la comunicación interna dentro de la universidad.

Sumado a esto, los estudiantes advierten que la incertidumbre afecta especialmente a quienes provienen de otras ciudades y han tenido que asumir gastos elevados de arriendo, servicios, alimentación y transporte en Cali, sin la certeza de si necesitan permanecer allí. Por ese motivo, exigen a las directivas una fecha de retorno que esté respaldada por acuerdos concretos y escenarios de práctica establecidos. Así lo manifestó Lía Peralta, también estudiante de cuarto año, al enfatizar la importancia de una "fecha real, sustentada en procesos concretos y convenios formalizados y escenarios de práctica definidos".

Los estudiantes reconocen los avances en la recuperación del HUV, el cual, según sus afirmaciones, ha recuperado el 70 % de su capacidad instalada. Piden entonces que se contemple su regreso progresivo a los servicios que ya están habilitados, retomando así la histórica relación entre la Universidad del Valle y el hospital en la formación de profesionales de la salud. Consideran fundamental que se den explicaciones transparentes y que, si no es posible reanudar las prácticas de inmediato, se informe con honestidad y se presente un cronograma académico serio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los estudiantes de Medicina de Univalle no han podido regresar a sus prácticas clínicas tras el terremoto?

La imposibilidad de retomar las prácticas clínicas se debe a los daños en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle provocados por el terremoto del 10 de agosto, lo que ha requerido evaluar y restablecer la capacidad operativa del hospital. Además, está pendiente la formalización de convenios con instituciones como la Clínica Cali y la autorización de rotaciones en la Fundación Valle del Lili, según confirmó 90 Minutos.

¿Qué piden los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle para reanudar sus prácticas?

Los estudiantes exigen que el regreso esté sustentado en convenios formales y en la confirmación de escenarios definidos para las prácticas. Piden un cronograma académico claro y que se les informe, con honestidad, si no es posible reanudar actividades en la fecha anunciada. También solicitan evaluar el retorno progresivo a los servicios habilitados del Hospital Universitario del Valle.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.