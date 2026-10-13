Por: Noticiero 90 minutos

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La jornada de reactivación económica conocida como ‘De Borondo’ continúa consolidando espacios para el crecimiento del comercio local en Cali. En esta oportunidad, la iniciativa llega a los barrios Capri y Nuevo Rey, desarrollándose en la Calle 10A, entre las carreras 70 y 72. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el evento reunirá más de 60 emprendimientos, con una presencia significativa de propuestas encabezadas por jóvenes y respaldadas por el Consejo Distrital de Juventud.

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‘De Borondo’ busca acercar a los habitantes de Cali a propuestas atractivas para el esparcimiento en familia, la convivencia de las comunidades y el apoyo directo a los emprendimientos locales. Además de la oferta comercial, la jornada incluye la participación de una docena de restaurantes, quienes pondrán a disposición de los asistentes una variada oferta gastronómica, lo que representa una alternativa para quienes quieran recorrer el evento probando diferentes tipos de comida.

La propuesta no se limita únicamente a compras y oferta de alimentos. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los asistentes también encontrarán espacios adecuados para compartir con niños y mascotas: habrá actividades especialmente pensadas para quienes quieran llevar a sus animales de compañía y un inflable infantil, diseñado como zona de juegos para los más pequeños. La música en vivo acompañará toda la jornada, sumando un matiz cultural y creando un ambiente propicio para la integración de los ciudadanos durante el recorrido.

La importancia de la jornada ‘De Borondo’ radica en su aporte a la reactivación económica de los barrios de Cali, además de ofrecer una vitrina valiosa para emprendimientos jóvenes y otros comercios emergentes que buscan dar a conocer sus productos y conectar con nuevos clientes. La cita, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, se convierte en un espacio donde confluyen comercio, gastronomía, entretenimiento y actividades familiares. En suma, estos eventos buscan dinamizar la economía barrial y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para su ciudadanía, reflejando así una voluntad colectiva de impulsar la economía y el tejido social de la capital vallecaucana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la jornada 'De Borondo' en Cali y qué actividades incluye?

La jornada ‘De Borondo’ en Cali es una iniciativa de reactivación económica pensada para reunir a emprendimientos juveniles, restaurantes y familias en un mismo espacio, promoviendo tanto el consumo local como la integración social. Entre sus actividades están la venta de productos de más de 60 emprendimientos, una amplia oferta gastronómica, zonas para mascotas, juegos infantiles e intervención musical en vivo.

¿Dónde y cuándo será la próxima jornada 'De Borondo' en Cali?

Según la información presentada por Noticiero 90 Minutos, la próxima jornada ‘De Borondo’ tendrá lugar en los barrios Capri y Nuevo Rey, específicamente en la Calle 10A, entre las carreras 70 y 72. En este espacio se congregarán los diversos participantes para ofrecer una experiencia destinada al disfrute familiar y el impulso de la economía local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.