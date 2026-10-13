Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta actualmente el reto de impulsar la recuperación económica tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, un evento que dejó impactos significativos en los negocios locales. En respuesta, la Alcaldía presentó un conjunto de alivios tributarios dirigidos a los dueños de establecimientos que resultaron afectados, según información difundida por la Administración y recogida por Noticiero 90 Minutos.

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Entre los principales beneficios, se encuentra una reducción del ochenta por ciento en las sanciones para quienes no hayan declarado el impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA. Los contribuyentes podrán acogerse a esta disminución hasta el 31 de octubre de 2026. Jhon Quinchua Ceballos, director del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, comunicó que estos alivios ya empezaron a aplicarse para quienes sufrieron las consecuencias del sismo. Además, aseguró que las medidas también se extienden a otras personas, manteniendo la premisa de apoyar al tejido empresarial y a los emprendedores caleños, como reconoció el propio funcionario en declaraciones recogidas por el noticiero.

Otra medida destacada es el descuento del veinte por ciento sobre el ICA del año 2027 para los establecimientos comerciales que fueron censados y reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Gestión del Riesgo como afectados por el desastre natural. Este beneficio se aplica a los ingresos gravados de uno solo de los establecimientos de cada contribuyente, priorizando aquel que presente el mayor grado de impacto, y no estará disponible para las actividades del sector financiero ni de salud.

Para facilitar el acceso a las reducciones en sanciones por no declarar el ICA, la Alcaldía estableció un sistema escalonado: si el contribuyente paga hasta el 31 de octubre, únicamente abonará el veinte por ciento de la sanción; si lo hace hasta el 30 de noviembre, el cincuenta por ciento; y si el pago se extiende hasta el 31 de diciembre, el setenta y cinco por ciento. La solicitud debe gestionarse ante la Subdirección de Impuestos y Rentas, de manera presencial en el Centro Administrativo Municipal (CAM) o a través de la página oficial de la Alcaldía.

Quienes deseen saber si califican para estos beneficios pueden consultar los detalles en los canales oficiales de la Alcaldía de Cali. Se recomienda que cada interesado revise cuidadosamente los requisitos y realice los trámites en las fechas estipuladas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios tributarios para negocios afectados por el terremoto en Cali?

Para recibir los beneficios tributarios, el negocio debe estar registrado en el censo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Gestión del Riesgo como afectado por el sismo. En el caso de tener varios establecimientos afectados, el alivio aplica al que tenga mayor nivel de afectación. Además, es necesario cumplir con las fechas y procedimientos establecidos por la Alcaldía, tanto para la reducción en el impuesto de Industria y Comercio como para la disminución en las sanciones por no declarar este impuesto.

¿Dónde se pueden presentar las solicitudes para recibir los alivios tributarios en Cali?

Los contribuyentes pueden radicar sus peticiones en la Ventanilla Única, ubicada en el primer piso del Centro Administrativo Municipal (CAM), en la avenida 2 Norte #10-70, o a través del servicio digital de peticiones, quejas y reclamos disponible en la página web de la Alcaldía de Cali. Es importante seguir las instrucciones y mantener los plazos definidos para acceder a estos beneficios tributarios.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.