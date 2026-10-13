El terrorismo y la zozobra volvieron a tomarse los entornos urbanos de la capital del Valle del Cauca a primeras horas de este martes. Una fuerte movilización policial y el acordonamiento preventivo de varias cuadras alteraron la rutina deportiva en las inmediaciones del estadio Olímpico Pascual Guerrero, luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de un cilindro sospechoso con los colores de la bandera de Colombia y una pancarta alusiva a la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, facción perteneciente a las disidencias de las Farc.

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Los elementos intimidatorios fueron abandonados de manera sigilosa sobre un andén del escenario deportivo, exactamente en el cruce de la calle 5B con carrera 34, en pleno corazón del tradicional barrio San Fernando y a pocos metros del complejo de piscinas Alberto Galindo. El hallazgo provocó momentos de profunda tensión entre decenas de deportistas aficionados, atletas de alto rendimiento y peatones que madrugan diariamente a realizar sus actividades físicas o a transitar por este concurrido corredor de la ciudad.

Ante la amenaza inminente, un equipo especializado del cuerpo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali hizo presencia en el lugar para aislar el perímetro, evacuar a los transeúntes e iniciar los protocolos técnicos de verificación mediante el uso de robots y trajes de protección especial. Las autoridades buscan determinar con precisión si el contenedor metálico alberga una carga explosiva real o si se trata de una acción de propaganda negra orientada a sembrar pánico en la población civil.

Este alarmante episodio en territorio valluno no es un hecho aislado dentro de la dinámica de amedrentamiento urbano que vienen desplegando los grupos armados al margen de la ley en grandes capitales. Apenas la semana pasada se registró un evento de características similares en la ciudad de Barranquilla, donde miembros del Eln instalaron una bandera y un cilindro sospechoso en una vía pública, operativo que derivó en la posterior captura de un individuo señalado como responsable de la acción terrorista. Mientras los técnicos en explosivos aseguran la zona en Cali, los caleños exigen un redoblamiento de las medidas de inteligencia para frenar las incursiones criminales en los espacios comunitarios de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.