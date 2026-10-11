Por: El Espectador

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En la madrugada del 10 de octubre, los habitantes de Tibú y El Tarra, ubicados en la región del Catatumbo, Norte de Santander, vivieron horas de tensión e incertidumbre. Según información de El Espectador, desde la 1:00 a. m. varios aviones Kfir y helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Militares sobrevolaron la zona con el propósito de ejecutar un bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias "Calarcá". Esta ofensiva buscaba asestar un golpe certero a una de las estructuras armadas más peligrosas y activas de la región.

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La orden para realizar este operativo fue dada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella. En un video que compartió en redes sociales, el mandatario se dirigió al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para redoblar los operativos contra estos grupos ilegales. Posteriormente, De la Espriella reiteró en su cuenta de X que no existen horarios ni descansos cuando se trata de “defender a Colombia” y combatir a quienes "siembran el terror". Subrayó además el respaldo total a las Fuerzas Militares, enfatizando que deben actuar con determinación, dentro de la ley y con la capacidad legítima del Estado.

Este bombardeo marca la cuarta operación de este tipo autorizada por el presidente De la Espriella, en solo dos meses desde su llegada a la Casa de Nariño. Dos de ellas se ejecutaron en Catatumbo, territorio marcado por el enfrentamiento entre el Frente 33 de las disidencias y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Enl). Las operaciones militares fueron precedidas por labores de inteligencia desarrolladas tanto por el Ejército como por la Policía, quienes rastreaban al grupo ilegal para confirmar la ubicación exacta de su campamento, de acuerdo con El Espectador.

El contexto de la ofensiva incluye decisiones judiciales recientes: un juez había levantado una medida cautelar que suspendía los bombardeos, tras muertes de menores en operaciones pasadas en Norte de Santander y Guaviare, aunque ordenó fortalecer precauciones para evitar estos hechos. Habitantes de Tibú y El Tarra reportaron explosiones que se extendieron hasta cerca de las 5:00 a. m. Tras el ataque, tropas intentaban llegar al objetivo, donde estaría al menos una veintena de integrantes del grupo insurgente, liderados por Carlos Eduardo García Téllez, alias "Andrey Avendaño". De manera preliminar, información recogida por El Espectador indicó al menos cuatro bajas y la incautación de material bélico, aunque no se ha dado un reporte oficial definitivo.

La escalada violenta en Catatumbo ha sido una de las más graves de los últimos años, con enfrentamientos constantes entre disidencias y el Eln, responsables de una crisis humanitaria que desde enero de 2025 ha desplazado a más de 120.000 personas y dejado al menos 115 muertes confirmadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los objetivos del bombardeo en Catatumbo según las declaraciones oficiales?

De acuerdo con lo expresado por el presidente De la Espriella en sus declaraciones oficiales y los reportes de El Espectador, el principal objetivo del bombardeo en Catatumbo fue atacar de manera frontal al Frente 33 de las disidencias de las Farc, una de las estructuras armadas más poderosas de la región. Además de debilitar su capacidad militar, la operación buscaba recuperar el control del territorio, respaldar a la población civil y restablecer el orden público, todo dentro del marco legal y bajo instrucciones directas de la presidencia.

¿Por qué el Catatumbo se ha convertido en un foco de confrontación entre el Frente 33 y el Eln?

El Catatumbo se ha consolidado como un escenario de confrontación porque allí confluyen intereses de grupos armados como el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Enl), ambos en disputa por el control territorial y las rentas ilegales asociadas. Los enfrentamientos entre estas estructuras han desencadenado una escalada de violencia y desplazamientos masivos, como lo evidencian los más de 120.000 desplazados y las 115 muertes registradas tan solo desde enero de 2025, según los datos de El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.