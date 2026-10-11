Una operación militar conjunta contra las disidencias de las Farc se llevó a cabo durante la madrugada en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El objetivo fue un campamento atribuido al Frente 33, estructura armada que tiene presencia en esta zona del país.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la acción fue ejecutada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de labores de inteligencia que permitieron localizar una estructura insurgente en la que, presuntamente, se encontraban varios integrantes de ese grupo armado.

(Lea también: Ataque armado contra policías en Rioblanco, Tolima: capturan a presunto miembro de disidencias de las Farc)

Según el reporte preliminar citado por Noticias RCN, las autoridades han encontrado hasta el momento tres cuerpos de personas que serían integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Lee También

La información inicial señala que el campamento habría sido identificado mediante labores de inteligencia militar, que advertían sobre la presencia de al menos 20 integrantes de esa organización ilegal en el lugar.

Sin embargo, las cifras conocidas hasta ahora son preliminares y las autoridades continúan adelantando las labores de verificación para establecer el balance definitivo de la operación.

(Vea también: Autoridades neutralizan explosivos y evacuan a decenas de personas tras ataque en Miranda, Cauca)

La zona donde se desarrolló el operativo es una de las regiones de Norte de Santander con presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

Por ahora, las labores militares continúan en el área para consolidar los resultados del bombardeo y establecer si hay más personas muertas o afectaciones derivadas de la acción. Se espera que las autoridades entreguen información oficial adicional sobre el desarrollo del operativo y el balance final.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.